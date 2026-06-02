Rafa Jódar, de 19 años, avanza a semifinales de Roland Garros tras vencer a Alexander Zverg

El joven español, cabeza de serie en su debut en el Abierto de Francia, supera al número tres del mundo y se perfila como una de las grandes promesas del tenis en tierra batida.

Rafa Jódar , de 19 años, se prepara para intentar una histórica llegada a las semifinales del Abierto de Francia en su primera participación en un Grand Slam sobre tierra batida.

El joven madrileño, que ocupa el puesto 29 en el ranking ATP, ha demostrado una evolución vertiginosa durante la temporada, cosechando un 85,7 % de victorias en esta superficie (18 triunfos y 3 derrotas en 21 encuentros). Sus únicas caídas se produjeron contra Arthur Fils en Barcelona y Jannik Sinner en Madrid, dos de los jugadores más fuertes del circuito.

Tras conquistar su primer título ATP en Marrakech, alcanzar las semifinales del Conde de Godó en Barcelona y quedar eliminado en cuartos en Madrid y Roma, Jódar llega a Roland Garros como cabeza de serie en su debut, con la vista puesta en la historia.



En el cuarto de final, el español se enfrentó al número tres del mundo, Alexander Zverg, una de las apuestas favoritas para alzar el trofeo.

El partido se desarrolló en la pista Philippe‑Chatrier bajo una atmósfera de gran expectación. Desde el primer servicio, Jódar imprimió agresividad, asestando golpes de derecha contundentes desde el fondo y realizando un passing shot que frustró a Zverg en varios puntos críticos.

A pesar de que el alemán intentó romper el saque de Jódar en dos ocasiones, no logró capitalizar ninguna de sus oportunidades de break, mientras el español consiguió dos quiebres de su rival, consolidando su dominio en el marcador. Cada juego se convirtió en una batalla táctica, pero la constancia del joven español le permitió superar los difíciles intercambios y cerrar el set con ventaja.





El golpe definitivo llegó en el último juego, cuando Jódar ejecutó una derecha perfecta desde el centro de la pista que dejó sin respuesta a Zverg, asegurando el punto decisivo y el pase a semifinales. Con este triunfo, el tenista de Leganés se convierte en el primer español en la historia reciente en alcanzar esa fase de un Grand Slam sin haber contado con la presencia de figuras como Alcaraz o Sinner.

La afición, que ha seguido el ascenso meteórico de Jódar, celebró la hazaña y anticipa con entusiasmo el próximo duelo en la segunda mitad del cuadro. La actuación del joven refuerza su reputación como una de las mayores promesas del tenis español y plantea una nueva generación de contendientes en la élite mundial.





En la conferencia de prensa posterior al partido, Jódar destacó la importancia de la preparación física y mental que ha llevado a cabo durante la temporada, subrayando la ayuda de su equipo técnico y el apoyo de la afición. Señaló que su objetivo ahora es mantener la concentración y aprovechar cada punto en el próximo encuentro, donde buscará reproducir la misma intensidad y precisión que le llevaron a superar a Zverg.

El entrenador de Jódar, por su parte, elogió la madurez táctica del joven, resaltando su capacidad para leer el juego y ejecutar golpes de gran calidad bajo presión. Con una carrera aún en pañales pero ya llena de logros, Rafa Jódar tiene ante sí la oportunidad de escribir una nueva página en la historia del tenis español, convirtiéndose en un referente para las próximas generaciones





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tenis Roland Garros Rafa Jódar Alexander Zverg Grand Slam

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jódar ya es candidato: tremenda remontada ante Carreño para meterse en cuartos de Roland GarrosEl partido se decidió en el quinto y definitivo set dejando un duelo memorables entre los dos españoles. Jódar fue capaz de remontar en su peor momento cuando Carreño dominaba el encuentro por 2-0.

Read more »

Jódar remonta y se mete en cuartos de Roland GarrosEl español Jódar, número 89 del ranking ATP, logró una remontada épica ante el australiano Carreño para alcanzar los cuartos de final del torneo parisino, donde ahora enfrentará al alemán Alexander Zverev.

Read more »

Zverev en directo: Horario y dónde ver el partido de cuartos de Roland Garros 2026El madrileño de 19 años se enfrenta al número 3 del mundo tras remontar dos sets a Carreño y meterse en cuartos del torneo parisino.

Read more »

Rafa y el alemán: favoritismo en Roland Garros y el gran 'debe' del tenisEl tenista alemán, número tres del mundo, es el gran favorito para ganar Roland Garros tras una sensacional actuación que puso en apuros a Rafa Nadal. Fuera del torneo, esta es su oportunidad de oro para conseguir por fin un Grand Slam, su gran deuda pendiente. El extenista Corretja avala su estado de forma y comenta los desafíos de la pista. Otras noticias incluyen un agente expedientado por golpear a una maestra en Valencia, la victoria del ultra De la Espriella en Colombia, ataques entre Irán y EEUU interceptados por Kuwait, una tragedia en Palencia y un recuerdo a Lola Flores.

Read more »