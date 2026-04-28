Rafa Jódar a cuartos de final del Mutua Madrid Open y se enfrentará a Sinner

El joven tenista madrileño Rafa Jódar continúa su impresionante trayectoria en el Mutua Madrid Open al vencer a Vit Kopriva y avanzar a cuartos de final, donde se medirá al número uno del mundo, Jannik Sinner. Casper Ruud también se clasifica tras una dura batalla contra Stefanos Tsitsipas.

El Mutua Madrid Open continúa ofreciendo emocionantes encuentros y sorpresas, y el joven tenista madrileño Rafa Jódar se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles del torneo.

Su impresionante desempeño ha cautivado al público y a los expertos, especialmente tras su contundente victoria sobre el checo Vit Kopriva en los octavos de final. Jódar demostró una vez más su talento y determinación, superando a su rival en dos sets sin mayores complicaciones.

El primer set fue disputado, con ambos jugadores mostrando un buen nivel de juego, pero finalmente fue Jódar quien logró imponerse gracias a un crucial break que le permitió cerrar el set con un marcador de 7-5. La segunda manga fue un claro reflejo del dominio del tenista madrileño, quien arrolló a Kopriva con un contundente 6-0, sellando así su pase a los cuartos de final.

Este triunfo no solo representa un hito en la carrera de Jódar, sino que también llena de esperanza a los aficionados españoles tras la ausencia de Carlos Alcaraz, quien no pudo participar en el torneo debido a una lesión. Jódar ha sabido asumir la responsabilidad de representar al tenis español en Madrid, llegando a las últimas rondas y demostrando un gran potencial.

Ahora, el desafío para Jódar es aún mayor, ya que en cuartos de final se enfrentará al número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner. Este encuentro promete ser un duelo épico entre dos de los tenistas más prometedores del circuito. Sinner llega al partido en un estado de forma excepcional, con una impresionante racha de 25 victorias consecutivas en Masters 1000 este año.

Su juego agresivo y su gran capacidad física lo convierten en un rival temible para cualquier oponente. El partido entre Jódar y Sinner ha sido programado para este miércoles a partir de las 16:00 horas, en un horario modificado para evitar la coincidencia con las semifinales de la Champions League que enfrentarán al Atlético de Madrid y al Arsenal en el estadio Metropolitano.

Esta decisión demuestra la importancia que tiene el Mutua Madrid Open para la ciudad y la necesidad de garantizar que ambos eventos deportivos puedan disfrutar de la máxima atención del público. La expectativa es alta y los aficionados están ansiosos por ver cómo se desenvuelve Jódar ante un rival de la talla de Sinner. El madrileño tendrá que dar lo mejor de sí mismo para tener opciones de superar esta difícil prueba y seguir avanzando en el torneo.

Además del emocionante encuentro entre Jódar y Sinner, otro jugador que ha logrado asegurar su lugar en los cuartos de final es el noruego Casper Ruud, actual campeón del Mutua Madrid Open. Ruud se enfrentó a un renacido Stefanos Tsitsipas en un partido lleno de emoción y dramatismo. El encuentro se caracterizó por la igualdad y la intensidad, con ambos jugadores luchando por cada punto.

Ruud logró superar a Tsitsipas después de salvar dos bolas de partido en un duelo que se decidió en tres tie-breaks. Tsitsipas se impuso en el primer tie-break, mientras que Ruud logró igualar el partido en el segundo.

En la tercera manga, el griego llegó a ir break arriba y tuvo la oportunidad de servir para ganar el partido, pero Ruud demostró su fortaleza mental y su capacidad de reacción, igualando el break y llevando el partido a un último tie-break de infarto. Finalmente, Ruud se alzó con la victoria en el tie-break decisivo, asegurando su pase a los cuartos de final y prolongando su defensa del título.

La victoria de Ruud es un claro ejemplo de su espíritu de lucha y su determinación para seguir siendo uno de los mejores tenistas del mundo. El Mutua Madrid Open continúa ofreciendo momentos inolvidables y emocionantes encuentros que mantienen a los aficionados en vilo. Para mantenerse al día con las últimas noticias y la actualidad del torneo, los seguidores pueden unirse al canal de WhatsApp y seguir el perfil de Google





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