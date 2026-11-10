Rafa cambia el gasoil por aerotermia y paga la calefacción en la factura eléctrica

Un propietario sustituye su caldera de gasoil por aerotermia y paneles solares, y explica cómo cambia su gasto energético y su confort en casa.

Rafa, propietario de una vivienda, ha sustituido su calefacción de gasoil por aerotermia y ahora paga la climatización directamente en la factura eléctrica mensual. El cambio, explicado por Domínguez, director técnico de Cambio Energético, combina la aerotermia con una instalación fotovoltaica que aporta energía al sistema.

Según el relato recogido, la decisión supone un aumento notable del gasto eléctrico en los meses más fríos, aunque el propietario considera que el coste global es menor que el de la antigua caldera. El análisis se basa en la experiencia del caso concreto de esta vivienda y en la explicación técnica que ofrece Domínguez.

Also read Sergio y Rafa, cocineros: 'La calabaza más rica no se hace en puré, sino con 300 g de tomates cherry y 200 g de queso feta'

Cómo funciona la aerotermia en la vivienda de Rafa

La aerotermia de la vivienda de Rafa sustituye al antiguo sistema de gasoil y funciona con electricidad. Antes, la calefacción de gasoil se encendía de 2 de la tarde a 8 de la noche; con la nueva instalación, el funcionamiento se programa desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde.

Domínguez explica que el arranque se coordina con la producción de los paneles solares, de manera que la energía generada por la instalación fotovoltaica se aprovecha directamente en la aerotermia. Esta programación, según la explicación recogida, permite que el consumo eléctrico sea más contenido.

Advertisement

En términos sencillos, una aerotermia utiliza electricidad para extraer calor del aire exterior y transferirlo al interior de la casa, de modo que sustituye la combustión de gasoil por un consumo eléctrico. Rafa señala que también se ha apreciado una mejora en el confort desde que ambos sistemas trabajan integrados.

Gasto eléctrico frente a la antigua caldera de gasoil

El gasto eléctrico se disparará en comparación con la caldera de gasoil, según reconoce Domínguez, aunque el usuario paga menos en conjunto. Antes de instalar la aerotermia, Rafa pagaba 1.800 € con la calefacción por gasoil.

Durante el periodo de funcionamiento, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, la vivienda utiliza lavavajillas, dos neveras, lavadoras y la aerotermia en marcha, lo que eleva la factura en los meses fríos. Rafa explica que la factura eléctrica mensual es alta en esos meses por este motivo, y que el recibo pagado en ese periodo refleja ese consumo conjunto.

Domínguez matiza que el consumo de noviembre a marzo debe compararse con el uso anterior del gasoil, ya que el gasto total no se mide solo en la factura de la luz. Según su criterio, el cambio debe valorarse por el coste final que paga el usuario y no por el importe aislado de la electricidad.

Advertisement

Inversión inicial y recomendaciones de Domínguez

Rafa asume una inversión inicial muy elevada, que considera justificada por el ahorro en el uso diario. Compara el cambio con la compra de un vehículo eléctrico: la adquisición es más cara, pero el mantenimiento y el día a día resultan más baratos.

Domínguez recomienda instalar más paneles solares si es posible y añadir una batería para no verter los excedentes a la red, ya que, según la explicación recogida, se pagan muy mal en la actualidad. La batería permitiría aprovechar durante todo el día la energía almacenada.

El caso sirve como referencia para propietarios que estudian sustituir el gasoil por aerotermia. La fuente no detalla el plazo de amortización de la inversión, por lo que la valoración final depende de las cifras de consumo y de la instalación de cada vivienda.