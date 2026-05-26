RAE impulsa herramientas de lenguaje claro y alerta sobre el reto de la IA en la comunicación pública

La Real Academia Española anunció nuevas iniciativas para promover el lenguaje claro y accesible en la administración y la justicia, y destacó la necesidad de que la inteligencia artificial respete estos principios en la comunicación institucional.

La Real Academia Española ( RAE ) ha vuelto a colocar en el centro del debate institucional hispanohablante la defensa de un lenguaje claro y accesible como pilar de la democracia.

En la apertura de las jornadas preparatorias de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, anunció una serie de herramientas y recursos que la academia está desarrollando para facilitar el aprendizaje y la aplicación del lenguaje claro en los ámbitos administrativos, judiciales y académicos. El acto contó con la presencia de representantes de instituciones académicas, judiciales y universitarias de varios países hispanohablantes, y sirvió como punto de encuentro para impulsar la cooperación internacional en materia de comunicación comprensible.

Muñoz Machado recordó el origen de la Red, creada en 2022 con la finalidad de promover un lenguaje institucional que no constituya barrera para el ejercicio de los derechos ciudadanos. Destacó que la Red ha conseguido ampliar su alcance, incorporando nuevas entidades de América Latina y de España, y consolidando un espacio de intercambio de buenas prácticas.

Entre los proyectos anunciados, la RAE está trabajando en versiones de sus obras adaptadas a lectura fácil, acompañadas de imágenes y definiciones sencillas, en colaboración con Plena Inclusión, la Fundación ONCE y FundéuRAE. Asimismo, se están elaborando glosarios especializados de términos jurídicos, bancarios, de seguros y médicos, así como material didáctico para fomentar la enseñanza del lenguaje claro en los planes de estudio.

Otro de los ejes de la intervención fue el impacto de la inteligencia artificial (IA) en la comunicación pública. Muñoz Machado subrayó que las nuevas herramientas tecnológicas y los sistemas automatizados deben respetar los principios del lenguaje claro y accesible, sobre todo en áreas sensibles como la justicia, la administración pública y la información ciudadana. La RAE propone la creación de algoritmos que prioricen la claridad semántica y eviten la generación de textos ambiguos o excesivamente técnicos.

Además, se anunció la preparación de comunicaciones conjuntas entre academias y universidades de todo el mundo hispanohablante, con el objetivo de desarrollar normas y guías que orienten a los gobiernos y a los organismos públicos en la implementación de estrategias de comunicación más transparentes. La próxima convención, que se celebrará en La Plata, reunirá a expertos para debatir estos retos y presentar los avances que se han conseguido hasta la fecha





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