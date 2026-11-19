RNE retransmite la adaptación de 'El cochecito' de Rafael Azcona en Logroño, protagonizada por José Luis Gil y Nuria Gallardo, recuperando la obra maestra del escritor riojano.

Radio Nacional de España retransmite en directo la obra de teatro 'El cochecito', basada en la literatura de Rafael Azcona, desde la Sala Gonzalo de Berceo en Logroño. Esta producción busca recuperar el patrimonio literario y acercar la obra del genial guionista riojano a nuevas generaciones de oyentes a través de la emisión en Radio 3.

Adaptación teatral y elenco destacado

La puesta en escena cuenta con la participación de José Luis Gil y Nuria Gallardo, dos figuras reconocidas del panorama audiovisual español. José Luis Gil es un actor riojano de adopción conocido por sus papeles en series como 'El comisario', 'Los protegidos' y 'Amar es para siempre', así como por su trabajo en la película 'Todo sobre mi madre' de Pedro Almodóvar. Por su parte, Nuria Gallardo destaca por sus interpretaciones en 'Amar es para siempre', 'Madres' y 'Los Futbolísimos'. Ambos artistas dan vida a los personajes principales en esta producción radiofónica.

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Trama sobre el abandono de los mayores

La historia sigue a don Anselmo, un anciano viudo que observa cómo sus amigos se desplazan en cochecitos de inválido con motor. Decidido a no quedarse al margen, se empeña en adquirir uno propio para no ser excluido de las excursiones, a pesar de no necesitarlo por motivos de salud. Ante la negativa de su familia a proporcionárselo, toma la drástica medida de vender las joyas familiares para comprarlo, lo que desencadena una venganza disparatada y siniestra cuando su hijo le obliga a devolverlo.

Origen literario y legado cinematográfico

Esta narración procede del relato 'Paralítico', incluido en el libro 'Pobre, paralítico y muerto' publicado en 1960. La obra dio lugar a la película homónima dirigida por Marco Ferreri, con guion de Azcona y Ferreri, y producción de Pere Portabella. La cinta, protagonizada por José Isbert, Pedro Porcel, María Luisa Ponte, José Luis López Vázquez y Chus Lampreave, obtuvo el Premio de la Crítica en el Festival de Venecia y se considera un clásico del cine español, aunque la censura obligó a suavizar su final.

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Programación y compromiso editorial

Tras su realización y emisión en directo por Radio 3, 'El cochecito' se emitirá en diferido en RNE durante el mes de diciembre en dos entregas del programa. Con esta iniciativa, Radio Nacional de España reafirma su compromiso con la creación radiofónica y la difusión del patrimonio literario. El objetivo es recuperar la obra de grandes autores y presentarla a nuevos públicos mediante formatos accesibles y contemporáneos.

Rafael Azcona y su influencia cultural

Rafael Azcona, nacido en Logroño el 24 de octubre de 1926, está considerado uno de los grandes escritores y guionistas de la cultura española. Su mirada irónica, crítica y profundamente humana dejó una huella imprescindible en la literatura y en la historia del cine nacional. Colaborador de la mítica revista La Codorniz, inició su trayectoria como novelista y alcanzó una extraordinaria proyección como guionista cinematográfico. Su talento estuvo detrás de títulos fundamentales y trabajó con directores como Luis García Berlanga, Marco Ferreri, Carlos Saura y Fernando Trueba. Su obra fue reconocida con numerosos galardones, incluyendo varios premios Goya y el Goya de Honor.