Racionamiento de Combustible se Extiende: Europa en Alerta Ante la Crisis Energética

La escasez de combustible, originada por la interrupción del suministro de petróleo en Oriente Próximo y el cierre del estrecho de Ormuz, se propaga por el mundo. Asia y Australia ya han implementado medidas de racionamiento, y Europa se prepara para afrontar una posible crisis energética. Países como Italia, Eslovenia y el Reino Unido ya han tomado medidas o están evaluando diferentes opciones para mitigar el impacto, incluyendo restricciones en el suministro, cancelación de vuelos y el estudio de medidas económicas. La situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de la economía global ante las interrupciones en el suministro energético.

Una ola de racionamiento de combustible se propaga desde Asia y Australia, y ya amenaza con llegar a Europa, según anunció el comisario de Energía, Dan Jørgensen. La situación se agrava por la interrupción del suministro de petróleo en Oriente Próximo, especialmente tras el cierre del estrecho de Ormuz, controlado por Irán. Las consecuencias ya se hacen sentir, principalmente en las compañías aéreas debido a la escasez de queroseno.

Aeropuertos europeos han comenzado a imponer restricciones en el repostaje, lo que ha llevado a la cancelación preventiva de vuelos. El suministro de queroseno y diésel se encuentra en una situación de riesgo considerable en España, y la Unión Europea contempla el racionamiento si la situación persiste. En paralelo, varios países han implementado límites en la compra de gasolina y diésel, mientras que otros evalúan el teletrabajo, la creación de reservas de emergencia, la subvención de combustibles y la reducción de la presión fiscal. Italia, por ejemplo, ha visto a cuatro de sus aeropuertos (Bolonia, Milán, Treviso y Venecia) imponer restricciones en el suministro de combustible para aviones, indicando la limitación de la disponibilidad de combustible por parte de Air BP Italia. El ministro italiano de Medio Ambiente y Seguridad Energética, Gilberto Pichetto Fratin, no descarta medidas drásticas, incluyendo el racionamiento. Las reservas italianas podrían cubrir aproximadamente un mes en caso de interrupción total del suministro, lo que ha llevado a las autoridades a priorizar vuelos médicos, estatales y de larga distancia. Europa, aunque aún no ha implementado un racionamiento generalizado, observa cómo varios países limitan el suministro o preparan planes de emergencia. Eslovenia, por ejemplo, ha sido el primer país en introducir restricciones, limitando la compra a 50 litros por vehículo al día. El racionamiento se debe a la creciente escasez de diésel, gasolina y combustible para aviones. Aunque Europa importa combustible de diversas regiones, depende en gran medida del transporte marítimo internacional y los mercados petroleros mundiales. España, por ley, cuenta con reservas estratégicas equivalentes a unos tres meses de consumo (92 días de existencias mínimas de seguridad). Fuentes del sector petrolero señalan que, aunque España produce queroseno en sus refinerías, la producción es insuficiente y debe importarse del exterior. En 2024, el queroseno representó entre el 11% y el 12% del total de la producción de las refinerías españolas en peso. El Reino Unido y Alemania ya están experimentando las primeras consecuencias. En Reino Unido, la aerolínea Aurigny ha cancelado vuelos desde mediados de abril hasta principios de junio. El director ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, ha anunciado la posibilidad de cancelar entre el 5% y el 10% de los vuelos durante el verano si el estrecho de Ormuz permanece cerrado. O'Leary destaca la vulnerabilidad del Reino Unido debido a su dependencia del queroseno proveniente de Kuwait, actualmente bloqueado por el cierre del estrecho. La situación en el Reino Unido podría traducirse en precios más altos, escasez y mayor presión sobre el transporte y las empresas. Por su parte, la aerolínea alemana Lufthansa contempla tres niveles de alerta, y los dos primeros ya se han activado: falta de disponibilidad en Asia y el riesgo de desabastecimiento. Los aeropuertos de Fráncfort y Múnich se preparan para posibles escenarios. Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda están introduciendo medidas de racionamiento e instando a la población a reducir el consumo de combustible. Air New Zealand, por ejemplo, ya ha comenzado a reducir vuelos para ahorrar combustible. Si la crisis persiste, los expertos prevén escenarios distópicos con una nueva realidad y un nuevo orden mundial





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