Raúl Notario propone entrenar el core con una silla

El entrenador Raúl Notario presenta un método innovador para fortalecer el core utilizando una silla. Aprende a combatir los efectos del teletrabajo y mejora tu salud física.

La inmovilidad generada por el uso prolongado de sillas representa una amenaza significativa para la salud pública, una problemática que ha experimentado un aumento considerable con la adopción masiva del teletrabajo. En respuesta a esta tendencia, el entrenador especializado Raúl Notario ha propuesto una estrategia innovadora que transforma este elemento del mobiliario doméstico en una herramienta activa para el acondicionamiento físico.

La silla como herramienta de ejercicio

El método desarrollado por Raúl Notario desafía la concepción tradicional de la silla como un objeto de descanso pasivo, redefiniéndola como un accesorio fundamental para el fortalecimiento muscular. Esta iniciativa invita a los usuarios a integrar sesiones de entrenamiento de alta intensidad focalizadas en el core, utilizando la estabilidad y estructura de la silla para ejecutar movimientos controlados y efectivos.

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La propuesta busca revertir los efectos negativos asociados a las largas jornadas laborales sedentarias, ofreciendo una alternativa práctica que no requiere equipamiento de gimnasio costoso ni espacios amplios. Al utilizar la silla, los practicantes pueden realizar una serie de ejercicios diseñados para activar los músculos profundos del abdomen y la espalda baja, elementos clave para mantener una postura correcta.

Consentimiento y datos de Sport Life Ibérica

Esta iniciativa está respaldada por Sport Life Ibérica S.A.U., entidad responsable del tratamiento de los datos personales de los usuarios que participan en estas actividades digitales. La empresa, identificada con el CIF A-82090952, ha establecido un domicilio social en la calle Nestares 20, código postal 28045 en Madrid, España, y puede ser contactada telefónicamente al 913470100.

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El marco legal que regula esta interacción implica que los usuarios deben otorgar su consentimiento expreso para el tratamiento de información sensible, incluyendo nombre, apellidos, dirección electrónica y fecha de nacimiento. Este proceso es gestionado a través de plataformas digitales donde se solicita la autorización para almacenar y procesar dicha información con fines de registro y uso de servicios.

Marketing electrónico y prospección de mercado

Sport Life Ibérica S.A.U. utiliza los datos recopilados con el propósito específico de llevar a cabo actividades de prospección de mercado y marketing electrónico. Esta estrategia permite a la organización enviar información publicitaria detallada sobre sus productos y servicios, así como aquellos ofrecidos por terceros en sectores diversos como telecomunicaciones, finanzas y deportes.

La comunicación dirigida a los usuarios se realiza mediante diversos canales, incluyendo el correo electrónico y mensajería instantánea, abarcando industrias como seguros, ocio, moda y energía. Este enfoque permite personalizar las ofertas comerciales basándose en el perfil del consumidor, garantizando que la información recibida sea relevante para sus intereses y necesidades específicas.

Derechos del usuario y protección de datos

Los individuos tienen la facultad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento de sus datos personales en cualquier momento. Para ello, deben dirigirse a la dirección postal mencionada o utilizar el formulario web disponible, así como contactar a la dirección electrónica protecciondatos@slib.es para gestionar estas solicitudes de manera efectiva.

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Además, el Delegado de Protección de Datos ha sido designado para garantizar la seguridad y custodia de la información, siendo contactable en el domicilio social o a través de dpo@slib.es. La normativa establece que los datos serán archivados y bloqueados durante un plazo máximo de cinco años para cumplir con posibles responsabilidades legales, respetando siempre la privacidad y los derechos fundamentales de los usuarios.

Beneficios para la salud y teletrabajo

La integración de estos ejercicios con la silla ofrece una solución accesible para quienes buscan mitigar los riesgos de salud asociados al estilo de vida sedentario moderno. Al fortalecer el core, se mejora no solo la estética física, sino también la estabilidad postural y la prevención de lesiones, aspectos críticos para profesionales que dedican horas extensas a su puesto de trabajo.

Esta metodología promueve un cambio de paradigma en la percepción del entrenamiento físico, demostrando que la actividad efectiva puede realizarse en entornos domésticos simples. La guía de Raúl Notario se encuentra disponible en el canal de YouTube de Sport Life, proporcionando a la comunidad una referencia clara y profesional para iniciar este tipo de rutinas de forma segura y supervisada.