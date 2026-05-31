Raúl Notario comparte ejercicios clave para una rutina fitness efectiva

El Director de Deportes de la UAX Rafa Nadal presenta una selección de ejercicios recomendados para todos los niveles, con énfasis en técnica y progresión.

Nuestro entrenador Raúl Notario , Director de Deporte s de la UAX Rafa Nadal, ha compartido en un vídeo exclusivo una selección de ejercicios esenciales para mantener una rutina de entrenamiento efectiva y saludable.

En esta guía práctica, Notario detalla movimientos que trabajan diferentes grupos musculares, combinando fuerza, resistencia y flexibilidad. El objetivo es ofrecer una rutina completa que se pueda realizar tanto en casa como en el gimnasio, adaptándose a distintos niveles de condición física. Los ejercicios seleccionados incluyen sentadillas, flexiones, planchas y estiramientos dinámicos, todos ellos explicados paso a paso para evitar lesiones y maximizar resultados. El entrenador enfatiza la importancia de la técnica correcta y la progresión gradual.

Por ejemplo, recomienda comenzar con tres series de diez repeticiones en las sentadillas, aumentando gradualmente la carga a medida que se gana fuerza. Para las flexiones, sugiere variantes como las flexiones con rodillas apoyadas para principiantes, o las flexiones inclinadas para aquellos que buscan un mayor desafío.

Además, incluye ejercicios de core como la plancha lateral y el puente de glúteos, fundamentales para la estabilidad y prevención de lesiones. Notario también destaca la necesidad de realizar un calentamiento previo de al menos cinco minutos y una vuelta a la calma con estiramientos estáticos. Este programa de ejercicios no solo busca mejorar el rendimiento deportivo, sino también promover un estilo de vida activo y saludable.

Raúl Notario, con su amplia experiencia en el mundo del deporte y la preparación física, ofrece consejos personalizados según las necesidades de cada persona. La rutina puede adaptarse a diferentes horarios y espacios, requiriendo poco o ningún equipo especializado. El vídeo completo está disponible en el canal oficial de UAX Rafa Nadal, donde también se pueden encontrar otros recursos como planes de alimentación y consejos de recuperación.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de la universidad con la promoción del deporte y la educación integral de sus estudiantes y la comunidad en general





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