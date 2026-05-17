Raúl Nadal desmarca de elecciones en Real Madrid y apela a la autocrítica en Museo

Rafael Nadal ha renunciado a presumir de rival de Florentino Pérez en la presidencia del Real Madrid, expresando su aprecio al presidente blanco y desafiando al rival a tomar en cuenta la autocrítica. Además, ha hablado sobre la ausencia de títulos en la temporada del equipo blanco y la necesidad de reconocer errores en las decisiones tomadas por parte del equipo y del club.

El nombre de Rafael Nadal ha vuelto a asociarse recientemente a la presidencia del Real Madrid , después de que Florentino Pérez anunciara la convocatoria de elecciones.

Nadal, cumpliendo todos los requisitos estatutarios del club, se ha desmarcado de presentarse como rival del presidente blanco a pesar de ser español, mayor de edad y contar con un patrimonio personal adecuado. Poco después, en la reinauguración de su museo en la Rafa Nadal Academy de Manacor, Nadal habló sobre el Real Madrid y la falta de títulos en la temporada del equipo blanco, mostrando aprecio a Florentino Pérez.

Nadal también apeló a la autocrítica y a la necesidad de reconocer errores en las decisiones tomadas por el club y por el equipo





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