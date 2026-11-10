Raúl González asume el mando del Real Oviedo ante el Girona

El exfutbolista Raúl González estrena su primera aventura técnica fuera del Real Madrid como nuevo entrenador del Real Oviedo para enfrentar al Girona.

El Real Oviedo confirma a Raúl González como su nuevo técnico principal para dirigir al conjunto carbayón en la Segunda División. El exfutbolista madrileño asume este cargo con el objetivo de liderar al equipo en el estadio Carlos Tartiere, donde se enfrenta al Girona el sábado 14 de noviembre.

Inicio de etapa técnica fuera del Real Madrid

Raúl González aterriza en la banqueta del Real Oviedo para vivir su primera experiencia profesional como entrenador de un primer equipo fuera de las categorías inferiores del Real Madrid. Este nuevo capítulo profesional llega tras una trayectoria de seis años dedicados exclusivamente a la formación de talentos en la cancha merengue, donde dirigió al Castilla desde 2019 hasta 2025. El club asturiano busca aprovechar la experiencia del técnico para estabilizar su rendimiento en competición.

Also read Raúl González, nuevo entrenador del Oviedo: sustituye a Julián Calero y firma hasta 2028

Estrategia basada en respeto y entrega

El nuevo entrenador del Real Oviedo ha definido su filosofía de trabajo con dos pilares fundamentales: el respeto absoluto hacia el talento individual de los jugadores y una entrega incondicional al esfuerzo colectivo. Raúl, de 49 años, entiende el fútbol como una disciplina que requiere equilibrio entre la creatividad y la intensidad física. Esta propuesta técnica busca diferenciarse en el mercado de la Segunda División, donde la consistencia táctica es clave para alcanzar los objetivos deportivos planteados.

Trayectoria formativa en la Fábrica merengue

La experiencia previa de Raúl González se resume en su larga permanencia en La Fábrica del Real Madrid, donde supervisó el desarrollo de jóvenes promesas. Durante seis años, dirigió al Castilla en competiciones que oscilaron entre la Segunda B y la Primera RFEF. En la temporada 2019-2020, también se hizo cargo de la División de Honor Juvenil, logrando conquistar la Youth League con ese equipo juvenil. Su gestión formativa estuvo marcada por la identificación con los valores del club que abandonó como jugador en 2010 tras once temporadas, aunque regresó para dirigir su filial en 2025.

Advertisement

Cambios directivos y contexto competitivo

La situación del Real Oviedo se enmarca en un periodo de transición institucional y deportiva. El club es presidido por Martín Peláez desde agosto de 2022, cuando el Grupo Pachuca mexicano se estableció como máximo accionista de la entidad. La directiva tiene como meta explícita el regreso a Primera División tras el descenso sufrido en la temporada anterior. El rendimiento reciente del equipo, con seis victorias, tres empates y cuatro derrotas en el primer tramo de la campaña, refleja la necesidad de un cambio de rumbo inmediato para revertir la dinámica negativa, incluida la eliminación en primera ronda de la Copa del Rey ante el Numancia.

Desafío inmediato contra el Girona

El debut de Raúl González como técnico del primer equipo del Real Oviedo se produce en un escenario de alta presión ante el Girona el sábado 14 de noviembre. Este enfrentamiento en el Carlos Tartiere representa la prueba de fuego inicial para la nueva dirección técnica. El club también mantiene vínculos formativos con el Oviedo Vetusta, filial con el que Raúl ha mantenido cierta continuidad en el contexto del fútbol español. La expectativa se centra en si el exjugador podrá traducir su conocimiento del Real Madrid en resultados tangibles que consoliden la aspiración de volver a la élite del fútbol nacional.