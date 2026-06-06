Raúl Castro aparece en televisión estatal de Cuba después de ser acusado por Estados Unidos

El expresidente cubano Raúl Castro ha aparecido en la televisión estatal de Cuba después de ser acusado por Estados Unidos de varios cargos. La aparición pública de Castro ha sido vista como un gesto de fortaleza por parte del Gobierno de la isla.

La televisión estatal de Cuba emitió imágenes de Raúl Castro la noche del viernes, en lo que representa la primera aparición pública del expresidente cubano desde que fue acusado de varios cargos por Estados Unidos el mes pasado.

La transmisión mostró a Castro asistiendo a un evento que celebraba su 95 cumpleaños -conmemorado el 3 de junio- y que también honraba al Ministerio del Interior de la isla. La fuerte presencia policial en la zona donde se llevó a cabo el evento temprano el viernes, con calles cerradas alrededor del Teatro Karl Marx en La Habana, fue una de las características más notables de la celebración.

El expresidente de Cuba Raúl Castro observó un desfile por el Día del Trabajo en La Habana, Cuba, el 1 de mayo de 2025, en un momento en el que la isla estaba en medio de una crisis política. Artículo relacionado China critica a EE. UU. por presentar cargos contra el expresidente de Cuba Raúl Castro.

Castro fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el derribo en 1996 de dos aviones pertenecientes a la organización de exiliados cubano-estadounidenses Hermanos al Rescate, un hecho que dejó cuatro muertos. Desde que los cargos penales contra Castro se dieron a conocer, el Gobierno de Cuba rechazó los señalamientos contra el exmandatario, quien era ministro de Defensa cuando ocurrió el derribo.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha apuntado a funcionarios cubanos y a la economía de la isla con sanciones, en un intento de hacer que el liderazgo comunista acepte importantes concesiones. Sin embargo, los funcionarios cubanos se han mantenido desafiantes ante la creciente campaña de presión y dicen que no entregarán a Castro para que enfrente un posible juicio en Estados Unidos. Raúl Castro es hermano del fallecido expresidente cubano Fidel Castro y gobernó Cuba de 2008 a 2018.

Después de que terminó su mandato, Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia. La aparición pública de Raúl Castro en la televisión estatal de Cuba ha sido vista como un gesto de fortaleza por parte del Gobierno de la isla, que se enfrenta a una creciente presión internacional por parte de Estados Unidos.

La aparición de Castro en la televisión estatal de Cuba ha sido vista como un intento de mostrar la unidad y la determinación del Gobierno de la isla ante la creciente presión internacional. El expresidente cubano Raúl Castro ha sido un símbolo de la resistencia de la isla ante la presión de Estados Unidos, y su aparición pública en la televisión estatal de Cuba ha sido vista como un gesto de fortaleza por parte del Gobierno de la isla





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