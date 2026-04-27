Río de Galicia: Una marca con propósito y activismo rural

Río de Galicia se posiciona como una marca con propósito, conectando producto, territorio y personas a través de su filosofía #ActitudRío. Con un fuerte activismo rural, la marca da voz a las ganaderas y promueve la visibilidad del campo, destacando valores como el coraje, la perseverancia y la iniciativa. Su estrategia incluye campañas innovadoras como 'El nuevo cuento de la lechera', que busca inspirar y reflexionar sobre los roles de género en el sector rural.

La marca Río de Galicia está profundamente conectada con su origen y la historia real de superación de su fundador. Sus valores, que incluyen coraje, perseverancia, iniciativa, colaboración y excelencia, se han conceptualizado a través de la campaña #ActitudRío.

Esta filosofía se basa en la historia del fundador, quien convirtió la adversidad en oportunidad, y hoy se proyecta a través de historias reales de personas que han superado dificultades. Además, un elemento clave que define a la marca es el activismo rural. Desde Río de Galicia, se defiende el futuro del campo, dando voz y visibilidad a quienes lo sostienen y contribuyendo al mantenimiento del sector y del territorio.

Esto se traduce en una marca con propósito, que conecta producto, territorio y personas, y que cree en 'hacer que las cosas pasen'. La evolución de la estrategia de marca ha sido notable. En 2021, con el lanzamiento de #ActitudRío, se comenzó a apostar por historias reales de superación, conectando con el origen de la compañía y sus valores.

Bajo el liderazgo de Carmen Lence, la marca se ha posicionado como 'activista del rural', destacando la importancia de dar visibilidad a quienes sostienen el sector. Esta estrategia se ha reforzado con campañas de mayor alcance, como la primera campaña en televisión nacional, y una presencia más relevante en medios y canales digitales. Todo esto se apoya en una evolución real del negocio, con crecimiento, diversificación de productos e inversión en innovación.

#ActitudRío resume la esencia de la compañía y se basa en valores como el coraje para ser uno mismo, la perseverancia para alcanzar metas y la iniciativa para hacer que las cosas pasen. La marca proyecta esta filosofía a través de historias reales de superación, con el objetivo de construir un relato emocional y diferencial, e inspirar al consumidor con la idea de que 'todo en esta vida es cuestión de actitud'.

Un ejemplo de esta estrategia es la inclusión de ganaderas en el packaging de sus productos. Esta idea surge de un compromiso claro con el activismo rural: si queremos dar voz al campo, debemos poner en el centro a sus protagonistas. El rural está en riesgo de despoblación, especialmente por el éxodo de mujeres, lo que tiene un impacto directo en el futuro del territorio. Sin mujeres no hay niños, y sin niños no hay futuro para el rural.

El envase se convierte en el mayor medio de comunicación de la marca, reconociendo el trabajo de estas mujeres y acercando sus historias a millones de hogares. Las ganaderas con las que trabajan representan perfectamente #ActitudRío: mujeres que lideran, innovan, sostienen el rural y son clave para la supervivencia del sector lácteo y la soberanía alimentaria del país.

El packaging pasa de ser un soporte a un medio de comunicación con propósito, reforzando el mensaje de que sin ellas no hay futuro para el rural. Otra acción destacada es 'El nuevo cuento de la lechera', que pone el foco en el papel de la mujer dentro del sector. El mensaje busca transmitir libertad, confianza y determinación, en contraste con el cuento original que castigaba los sueños de la protagonista.

En esta nueva versión, soñar no es un error, sino el punto de partida. La campaña invita a reflexionar sobre los sesgos de género inconscientes presentes en cuentos populares y que aún hoy condicionan las expectativas sobre las mujeres. Las ganaderas son el mejor ejemplo de este 'Nuevo Cuento de la Lechera': mujeres que han superado obstáculos, lideran explotaciones tecnológicas y representan el presente y futuro del rural.

Hoy, la marca trabaja con una estrategia multicanal, entendiendo que la comunicación debe ser cada vez más transversal





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