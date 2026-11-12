Quirónsalud integra IA y Big Data para revolucionar la gestión clínica

Quirónsalud despliega inteligencia artificial y plataformas digitales para optimizar diagnósticos y reducir tiempos de espera en más de 550.000 accesos diarios.

La transformación digital en el sector sanitario ha superado la fase meramente operativa de informatización básica para convertirse en un motor estratégico de toma de decisiones clínicas y gerenciales. En el núcleo de este cambio se encuentra la capacidad de recopilar, cruzar y analizar datos a velocidades sin precedentes, lo que permite a las instituciones sanitarias anticiparse a problemas y ajustar recursos con mayor precisión. Este enfoque shift el poder del paciente hacia un rol protagonista, exigiendo un acceso constante y transparente a su información médica personal.

Rapidez en decisiones clínicas y gestión hospitalaria

Los datos representan la base fundamental de la evidencia científica y de la gestión hospitalaria moderna, según explica el director de Transformación y Sistemas de Quirónsalud. El valor de esta infraestructura de información radica en su capacidad para realizar análisis que anteriormente dependían exclusivamente de la experiencia individual de un especialista y podían requerir días o incluso semanas para completarse. El tiempo de espera para consultar a un experto se ha reducido drásticamente, eliminando la necesidad de esperar más de 15 días para obtener respuestas críticas sobre la salud del paciente.

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Con información estructurada y disponible, los hospitales pueden detectar problemas de manera temprana y anticiparse a situaciones de riesgo, optimizando así la asignación de recursos. En el ámbito clínico, esta disponibilidad de datos permite identificar el tratamiento más adecuado y conocer mejor el pronóstico de las enfermedades. Desde la perspectiva de la gestión, facilita la localización de ineficiencias operativas, permitiendo que los profesionales dediquen sus esfuerzos a aquellas intervenciones que realmente necesitan atención humana directa.

La plataforma Mi Quirónsalud y el paciente digital

La realidad de esta transformación digital se percibe cada vez que un paciente consulta un informe desde su hogar, recibe indicaciones previas a una intervención o gestiona una cita sin necesidad de acudir físicamente a la admisión del hospital. La plataforma digital para pacientes de Quirónsalud, conocida como Mi Quirónsalud, rompe la barrera de la necesidad de presencia física para la mayoría de las interacciones médicas. Esta herramienta permite consultar la historia clínica, descargar informes y recetas, gestionar citas y acceder a resultados de pruebas diagnósticas de forma autónoma.

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La adopción de esta tecnología ha sido masiva, con más del 80% de los usuarios registrados siendo activos. Cada día se producen más de 550.000 accesos a la plataforma, donde se gestionan cerca de 280.000 citas y se consultan más de 200.000 informes clínicos. Esta infraestructura no solo agiliza la administración, sino que empodera al paciente, brindándole una comprensión clara de su situación de salud y las alternativas disponibles.

Inteligencia artificial Scribe y recuperación de la relación médica

La digitalización también está redefiniendo la dinámica dentro de la consulta médica, buscando recuperar una relación cara a cara sin barreras tecnológicas. La solución Scribe, una aplicación basada en inteligencia artificial generativa, está siendo implantada por Quirónsalud a nivel nacional con el objetivo de reducir la atención dividida entre el paciente y la pantalla del ordenador. Esta herramienta transcribe e interpreta la conversación entre el médico y el paciente, identificando automáticamente los elementos relevantes para completar la historia clínica.

Scribe elimina la información irrelevante para el proceso asistencial y facilita la elaboración de informes que el facultativo revisa y valida antes de entregarlos al paciente. Este sistema reduce significativamente la carga administrativa, permitiendo que el profesional mantenga una conversación más fluida, natural y cercana con el paciente. La automatización de tareas como la imagen médica, la anatomía patológica y otras pruebas especializadas permite tener inmediatez en los diagnósticos y mayor disponibilidad de profesionales para actividades menos rutinarias.

Futuro de una sanidad integrada y menos fragmentada

El siguiente paso en la evolución sanitaria apunta hacia una estructura cada vez menos fragmentada, donde la relación con el paciente gana peso en la ecuación de atención. Los expertos prevén que el diagnóstico y el informe se convertirán en procesos automáticos y en tiempo real, eliminando la separación entre la prueba, el informe y el diagnóstico final. Una vez identificado el problema, el sistema estará preparado para gestionar la continuidad del cuidado de manera eficiente.

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La medicina compleja requerirá un trabajo en red más robusto, ya que no puede depender de un único centro o servicio aislado. Mientras tanto, la medicina más sencilla tenderá a automatizarse para liberar recursos. Esta evolución busca que las máquinas asuman tareas de bajo valor clínico, permitiendo que los profesionales se concentren en las decisiones estratégicas y en el cuidado humano, consolidando así una organización diferencial en el sector salud.