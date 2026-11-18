La liquidación presupuestaria revela que Quirón y Ribera Salud obtuvieron 8.059 millones de euros en la Comunidad de Madrid desde 2018, superando con creces las expectativas iniciales.

La liquidación definitiva del presupuesto de gastos de la Comunidad de Madrid ha revelado que las empresas Quirónsalud y Ribera Salud han recibido un total de 8.059 millones de euros desde que Isabel Díaz Ayuso llegó a la presidencia de la región. Esta cifra representa un incremento del 58,6 por ciento con respecto a la estimación inicial realizada por la administración autonómica, marcando un desvío financiero significativo en la gestión de la sanidad pública.

Datos financieros de Quirón y Ribera Salud

Los datos desglosados por ejercicio económico muestran un crecimiento sostenido en los pagos a estos grupos sanitarios. Para el año 2025, la Comunidad de Madrid destinó 1.277 millones de euros a los cuatro centros hospitalarios gestionados por Quirónsalud, mientras que el hospital administrado por Ribera Salud recibió 148 millones de euros. Estos montos forman parte de la liquidación oficial presentada por el gobierno regional.

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La tendencia ascendente se confirma al comparar las cifras con ejercicios anteriores. Según las cuentas correspondientes al año 2024, los centros del grupo Quirónsalud percibieron un total de 1.611 millones de euros. Esta cantidad contrasta marcadamente con los 587 millones que la Comunidad de Madrid destinó a este mismo gigante sanitario en el año 2020, evidenciando una expansión notable en la inversión privada dentro del sistema.

Desviaciones presupuestarias por centro hospitalario

El análisis detallado de la liquidación presupuestaria expone grandes diferencias en la ejecución financiera entre los distintos hospitales. El Hospital Infanta Elena, gestionado por Quirónsalud, registró la desviación presupuestaria más alta con un 121 por ciento por encima de lo inicial. Le sigue el Hospital General de Villalba con más del 107 por ciento, y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles con un 106 por ciento.

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La Fundación Jiménez Díaz, también bajo gestión de Quirónsalud, presenta una desviación del 59 por ciento, mientras que el Hospital de Torrejón, administrado por Ribera Salud, se sitúa en un 70 por ciento. Inicialmente, el presupuesto para estos cinco centros era de aproximadamente 800 millones de euros, pero el crédito final aumentó en torno a 600 millones adicionales para el ejercicio fiscal correspondiente.

Contexto político y gestión de Isabel Díaz Ayuso

El aumento exponencial de estos pagos coincide temporalmente con el mandato único de Isabel Díaz Ayuso, quien gobierna en solitario desde 2021. Este periodo comenzó tras la ruptura de la coalición de gobierno con el partido Ciudadanos. La consolidación de este modelo de gestión privada se ha intensificado desde esa fecha política clave en la historia reciente de la región.

La presencia de estos grupos en Madrid es significativa. Quirónsalud opera cuatro hospitales en la Comunidad: la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital de Villalba, el Infanta Elena en Valdemoro y el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles. Por su parte, Ribera Salud se encarga exclusivamente del Hospital de Torrejón, un centro que ha estado involucrado en recientes controversias públicas relacionadas con su gestión.

Defensa oficial del modelo de financiación

Ante las preguntas sobre estas diferencias presupuestarias durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín, defendió las cifras. Aseguró que se produce una confusión frecuente entre los pagos realizados durante el ejercicio presupuestario y las liquidaciones de ejercicios anteriores que es necesario abonar para cumplir con los contratos existentes.

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El portavoz gubernamental subrayó la predominancia del sector público en la financiación sanitaria regional. Declaró que nueve de cada diez euros de sanidad corresponden a hospitales públicos, y que el euro restante destinado a los centros privados también beneficia indirectamente a la sanidad pública a través de la eficiencia y la atención complementaria que proporcionan.