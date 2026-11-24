Quinton Sport presenta Seabiotic Balance, un probiótico con agua de mar isotónica Quinton. Descubre cómo mejora la digestión en atletas de alta exigencia física.

La marca Quinton Sport ha introducido al mercado Seabiotic Balance, un complemento alimenticio diseñado específicamente para abordar la tolerancia digestiva en el ámbito deportivo. Este producto innovador combina agua de mar isotónica Quinton con probióticos i3.1 y Berriotics, una mezcla de bayas fermentadas. La iniciativa responde a la creciente necesidad de los atletas de mantener su estrategia nutricional durante el esfuerzo intenso.

La Importancia De La Tolerancia Digestiva En El Rendimiento

Las molestias digestivas durante el entrenamiento y la competición han dejado de ser una cuestión anecdótica para convertirse en un factor limitante del rendimiento. Especialmente en disciplinas de resistencia y pruebas prolongadas, estos problemas pueden comprometer la estrategia mejor diseñada. Los nutricionistas deportivos reconocen que no basta con calcular qué, cuánto o cuándo debe ingerir un deportista.

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El verdadero desafío consiste en garantizar que el deportista pueda mantener esa estrategia cuando aumenta la intensidad, aparecen la fatiga y el estrés fisiológico, o se acumulan horas de esfuerzo. Si el atleta deja de tolerar geles, barritas, bebidas deportivas o alimentos, resulta difícil sostener la planificación nutricional prevista justo cuando más la necesita. Este aspecto está ganando peso en el trabajo de profesionales que buscan estrategias más individualizadas.

Fisiología Del Ejercicio Y Adaptaciones Del Organismo

Durante el ejercicio intenso o prolongado, el organismo se adapta para responder a las demandas del esfuerzo físico. El flujo sanguíneo se redistribuye hacia los músculos activos y la piel, mientras que el sistema digestivo puede recibir un menor aporte sanguíneo en un momento de elevada exigencia fisiológica. Es entonces cuando pueden aparecer molestias como hinchazón, náuseas, dolor abdominal, reflujo, urgencia defecatoria o diarrea.

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Un problema que va más allá de la incomodidad física, ya que afecta directamente la capacidad del deportista para continuar con su ingesta de energía y nutrientes. La conversación entre expertos está evolucionando para centrarse no solo en qué necesita tomar un deportista, sino también en cómo conseguir que pueda tolerarlo y mantenerlo cuando aumenta la exigencia competitiva. Contar con nuevas herramientas dirigidas a este ámbito permite avanzar hacia estrategias más efectivas.

Innovación En La Formulación Y Mecanismo De Uso

Seabiotic Balance es un complemento alimenticio que reúne en un innovador sobre bifásico agua de mar isotónica Quinton, probióticos i3.1 y Berriotics. Cada sobre contiene agua de mar que forma parte de la propia formulación, actuando como matriz mineral y como medio de reconstitución de la fase sólida. El sobre mantiene ambas fases separadas hasta el momento de la toma.

Para utilizarlo, basta con presionar para romper la membrana interior, agitar para mezclar los componentes y beber directamente, sin necesidad de diluir. No se trata de un gel energético ni está concebido como fuente de energía durante el ejercicio, sino como un complemento alimenticio de toma diaria. Esta estructura única permite integrar ingredientes que tradicionalmente no se combinaban de esta manera en una sola solución lista para el consumo.

Posicionamiento Estratégico Y Perspectivas Futuras

El lanzamiento de Seabiotic Balance refleja una evolución en la forma de entender la preparación deportiva actual. La hidratación, la nutrición y la recuperación siguen siendo pilares esenciales, pero su eficacia depende también de la capacidad individual de cada deportista para mantener las pautas previstas antes, durante y después del esfuerzo. Quinton Sport busca dar un paso más integrando ciencia, base marina y nuevas respuestas a retos del rendimiento.

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El producto representa un cambio de paradigma al mirar donde otros no han mirado y buscar nuevas formas de responder a las necesidades reales del deportista. Con Seabiotic Balance, la marca ha querido desarrollar el primer probiótico con agua de mar dirigido específicamente al deporte. No se trataba simplemente de incorporar nuevos ingredientes, sino de construir una fórmula diferente desde su propia base, marcando una nueva dirección en la innovación del sector deportivo.