Quinto robo violento a joyería en la zona de Madrid sugiere existencia de banda organizada

Un grupo de ladrones encapuchados asaltó una joyería en Torrelodones, replicando el método usado en Madrid Sur y La Vaguada. La Policía investiga vínculo entre los asaltos y plantea reforzar la seguridad en centros comerciales.

En la localidad madrileña de Torrelodones se ha registrado el quinto asalto violento a una joyería en poco más de un mes. Un grupo de cuatro individuos encapuchados, portadores de armas y mazas, irrumpió a plena luz del día en el local situado dentro del centro comercial del municipio, destrozando las vitrinas y sustraendo piezas de oro y joyas de alto valor.

Tras el robo, los atracadores descendieron a la zona de aparcamiento donde les aguardaba un vehículo, lo que les permitió escapar rápidamente del lugar. Este hecho se inscribe dentro de una serie de asaltos muy similares que se han perpetrado en otros centros comerciales de la capital, como Madrid Sur y La Vaguada, donde también se empleó la misma táctica de entrada a plena luz del día, uso de fuerza brutal contra los cristales y una fuga organizada con un coche preestablecido.

Los investigadores de la Policía Nacional, que ya analizan las imágenes de vídeo de los episodios anteriores, señalan la posibilidad de que los mismos individuos estén detrás de al menos tres de estos ataques, lo que sugiere la acción de una banda criminal estructurada y especializada en robos a locales de alta rentabilidad. Según los peritos, el modus operandi incluye la coordinación previa entre los miembros, la selección de joyerías que comercializan oro cuyo precio ha subido recientemente a 122 euros el gramo y la planificación de una vía de escape que minimiza el riesgo de ser interceptados.





El incremento del precio del oro en los últimos meses ha convertido a los comercios de artículos de metales preciosos en objetivos prioritarios para elictos que buscan ganancias rápidas y sustanciales. La cadena de joyerías afectada en Torrelodones pertenece al mismo grupo empresarial que la intervenida en La Vaguada, lo que refuerza la hipótesis de una motivación económica común.

Las autoridades han recabado testimonios de testigos que relataron haber visto a varios individuos armados, algunos portando pistolas y otros llevando bolsas de gran tamaño, mientras que otros describieron los gritos y el sonido de los cristales rotos. La Policía ha iniciado una investigación comparativa de los vídeos de seguridad de los tres incidentes, con la intención de identificar rasgos faciales, vestimentas y vehículos comunes que permitan rastrear a los perpetradores.

Además, se ha solicitado la colaboración de la Fiscalía para reforzar los recursos investigativos y se ha abierto un expediente por robo con violencia, robo con escalo y posible asociación delictiva.



Ante la recurrencia de estos hechos, las administraciones locales y los propietarios de los centros comerciales están revisando sus protocolos de seguridad, evaluando la instalación de medidas adicionales como sistemas de alarma más sofisticados, reforzamiento de los cristales con materiales anti‑impacto y la presencia permanente de guardias de seguridad armados.

Al mismo tiempo, la Policía continúa difundiendo imágenes de los sospechosos y del vehículo de fuga a través de los canales oficiales y de los medios de comunicación, con la esperanza de que algún ciudadano reconozca a los individuos y ayude a la captura. Las investigaciones siguen en marcha y, de confirmarse la existencia de una organización criminal dedicada a este tipo de asaltos, se prevé que se activen procedimientos judiciales severos para desarticular la red y prevenir futuros incidentes en la zona metropolitana de Madrid





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