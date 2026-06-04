Quién torea hoy, viernes 5 de junio, en las Ventas de Madrid por la Feria de San Isidro: cartel, horario y dónde ver gratis en televisión y online

La Feria de San Isidro es una de las más importantes de nuestro país y se celebra anualmente en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. Este año, la feria se llevará a cabo desde el 8 de mayo hasta el 14 de junio y contará con 28 festejos, incluyendo 23 corridas de toros, 2 festejos de rejones y 3 novilladas con picadores.
La Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid se prepara para recibir a más de 23.000 personas este viernes 5 de junio, en el marco de la Feria de San Isidro.
El cartel para hoy presenta a tres nombres que prometen un espectáculo épico: Uceda Leal, Pablo Aguado y Clemente. Estos diestros combinan legado y promesa, el peso de una trayectoria de leyenda y la ilusión de los primeros retos frente a una plaza de la fama de Las Ventas. La jornada parece tan prometedora como la de ayer, con Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández.
La Feria de San Isidro se celebra anualmente en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, desde el 8 de mayo hasta el 14 de junio. Durante este período, se celebrarán 28 festejos, que incluyen 23 corridas de toros, 2 festejos de rejones y 3 novilladas con picadores. Los aficionados pueden acceder a estos festejos con entradas a precios que oscilan entre los 53 euros, las más baratas, para los puestos más privilegiados.
También podrán ver el último espectáculo de la Feria de San Isidro a través de TLMad, el espacio que ofrecerá la retransmisión íntegra de la Feria de San Isidro. Además, cada corrida podrá verse bajo demanda durante siete días tras su emisión
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