Quién torea hoy, sábado 23, en las Ventas de Madrid por la Feria de San Isidro: cartel, horario y dónde ver gratis en televisión y online

El cartel de la Feria de San Isidro de 2026 presenta a Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza como toreros. Durante los meses de mayo y junio, se estima que más de medio millón de personas se sumarán a esta feria taurina que es una de las más importantes de nuestro país.

El histórico ruedo de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este sábado 23 de mayo. La Plaza de Toros de Las Ventas acoge una nueva cita de la temporada taurina en el marco de la Feria de San Isidro.

El cartel del día presenta tres nombres que prometan un espectáculo épico y pondrán en pie al ruedo. Estos diestros combinan legado y promesa, el peso de una trayectoria de leyenda y la ilusión de los primeros retos frente a una plaza de la fama de Las Ventas. Más de 23.000 personas presenciarán hoy el hacer de Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Durante los meses de mayo y junio, se estima que alrededor de medio millón de personas se sumarán a esta feria taurina que es una de las más importantes de nuestro país. Las Ventas será escenario de la Feria de San Isidro 2026 desde el 8 de mayo hasta el 14 de junio. Durante este período, se celebrarán 28 festejos, que incluyen 23 corridas de toros, 2 festejos de rejones y 3 novilladas con picadores





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