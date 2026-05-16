Quién torea hoy, sábado 16, en las Ventas de Madrid por la Feria de San Isidro: cartel, horario y dónde ver gratis en televisión y online

El cartel para hoy presenta tres nombres que prometen un espectáculo épico y poner en pie al ruedo. Estos diestros combinan legado y promesa, el peso de una trayectoria de leyenda y la ilusión de los primeros retos frente a una plaza de la fama de Las Ventas. Más de 23.000 personas presenciarán hoy el hacer de El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde. Se calcula que durante los meses de mayo y junio medio millón de personas se sumarán a esta feria taurina que es una de las más importantes de nuestro país. Varias jornadas, como la de hoy, ya han colgado el cartel de Recordemos que San Isidro 2026 se lleva a cabo en la emblemática plaza madrileña desde el 8 de mayo hasta el 14 de junio. Durante este período, se celebrarán 28 festejos, que incluyen 23 corridas de toros, 2 festejos de rejones y 3 novilladas con picadores.

El cartel para hoy presenta tres nombres que prometen un espectáculo épico y poner en pie al ruedo. Estos diestros combinan legado y promesa, el peso de una trayectoria de leyenda y la ilusión de los primeros retos frente a una plaza de la fama de Las Ventas.

Más de 23.000 personas presenciarán hoy el hacer de El Cid, Álvaro Lorenzo y Manuel Diosleguarde. Se calcula que durante los meses de mayo y junio medio millón de personas se sumarán a esta feria taurina que es una de las más importantes de nuestro país.

Varias jornadas, como la de hoy, ya han colgado el cartel de Recordemos que San Isidro 2026 se lleva a cabo en la emblemática plaza madrileña desde el 8 de mayo hasta el 14 de junio. Durante este período, se celebrarán 28 festejos, que incluyen 23 corridas de toros, 2 festejos de rejones y 3 novilladas con picadores





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