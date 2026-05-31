Quién torea hoy, domingo 31, en Las Ventas de Madrid: cartel, horario y dónde ver la corrida de San Isidro

La Plaza de Toros de Las Ventas acoge este domingo 31 de mayo una nueva corrida de la Feria de San Isidro con Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña. Los toros son de la ganadería de Adolfo Martín. La cita es a las 18:00 horas y se podrá ver en directo por TLMad.

El domingo 31 de mayo, la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid acoge una nueva jornada de la Feria de San Isidro , uno de los ciclos taurinos más importantes del mundo.

El cartel de esta tarde presenta a tres diestros que combinan experiencia y juventud: Antonio Ferrera, Manuel Escribano y Paco Ureña. Los toros, de la prestigiosa ganadería de Adolfo Martín, prometen un espectáculo de gran exigencia y emoción. La corrida dará comienzo a las 18:00 horas, siguiendo el horario habitual de los festejos del abono. Se espera que más de 23.000 espectadores llenen el ruedo madrileño para presenciar el arte de estos espadas.

La afición, conocida por su exigencia, espera con ansias el comportamiento de los astados de Adolfo Martín, una ganadería que suele dar batalla y poner a prueba la capacidad de los toreros. Antonio Ferrera, natural de Higuera la Real, es un torero de dilatada trayectoria que ha cosechado importantes triunfos a lo largo de su carrera, incluyendo tardes gloriosas en Las Ventas.

Por su parte, Manuel Escribano, de El Puerto de Santa María, es conocido por su entrega y valor, y ha logrado consolidarse como una figura del toreo. Paco Ureña, oriundo de Lorca, representa la promesa y la ilusión de abrirse camino en una plaza tan exigente. La combinación de estilos diferentes garantiza un festejo variado y vibrante, donde la técnica y el arte se darán la mano.

La Feria de San Isidro se celebra desde hace casi un siglo en honor al patrón de Madrid, San Isidro Labrador. Esta feria es la más importante de la temporada madrileña y una de las más prestigiosas del mundo taurino. Durante más de un mes, desde principios de mayo hasta mediados de junio, Las Ventas acoge numerosos festejos que incluyen corridas de toros, rejones y novilladas.

En la edición de 2026, se han programado 28 espectáculos, de los cuales 23 son corridas de toros. Esta feria atrae a medio millón de aficionados cada temporada, convirtiendo a Madrid en el epicentro de la tauromaquia. Para quienes no puedan acudir presencialmente, la retransmisión en directo estará a cargo de TLMad, que ofrecerá la emisión completa de la corrida.

Además, estará disponible bajo demanda durante los siete días posteriores. Las entradas tienen precios desde 48 euros, pero se recomienda adquirirlas con antelación debido a la alta demanda.

Próximas citas destacadas incluyen la corrida del martes 2 de junio con toros de José Escolar para Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar; el jueves 4 de junio con toros de Jandilla para Emilio de Justo, Borja Jiménez y Víctor Hernández; el sábado 6 de junio con toros de Victorino Martín para Morenito de Aranda, Román y Fernando Adrián; y el domingo 7 de junio un festejo en memoria de Ignacio Sánchez Mejías con toros de Domingo Hernández y Victoriano del Río, actuando Borja Jiménez como único espada. Esta jornada promete ser inolvidable para los aficionados que se den cita en la plaza o sigan la retransmisión.

La Feria de San Isidro continúa escribiendo su historia con capítulos de emoción, arte y tradición, manteniendo viva la esencia de la tauromaquia





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