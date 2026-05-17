Quién torea hoy, domingo 17, en las Ventas de Madrid por la Feria de San Isidro: cartel, horario y dónde ver gratis en televisión y online

En la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este domingo 17 de mayo. El histórico ruedo acoge una nueva cita de la temporada taurina en el marco de la feria taurina que es una de las más importantes de nuestro país.

El cartel para hoy presenta tres nombres que prometen un espectáculo épico y poner en pie al ruedo. Estos diestros combinan legado y promesa, el peso de una trayectoria de leyenda y la ilusión de los primeros retos frente a una plaza de la fama como Las Ventas.

Más de 23.000 personas presenciarán hoy el hacer de Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Fernando Adrián. Se calcula que durante los meses de mayo y junio medio millón de personas se sumarán a esta feria taurina que es una de las más importantes de nuestro país. Se celebrarán 28 festejos, que incluyen 23 corridas de toros, 2 festejos de rejones y 3 novilladas con picadores





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Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid abre sus puertas con un cartel épico para la Feria de San IsidroLa Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid vuelve a abrir sus puertas este viernes 15 de mayo con un cartel épico para la Feria de San Isidro. El histórico ruedo acoge una nueva cita de la temporada taurina en el marco de la feria más importante de Madrid durante todo el mes de mayo y junio. El cartel para hoy presenta tres nombres que prometen un espectáculo épico y poner en pie al ruedo. Estos diestros combinan legado y promesa, el peso de una trayectoria de leyenda y la ilusión de los primeros retos frente a una plaza de la fama de Las Ventas.

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