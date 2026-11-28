La FDIC cierra United Fidelity y First Citizens asume depósitos en la mayor quiebra bancaria de EE. UU. desde abril de 2024, consumiendo 1.830 millones del fondo de seguro.

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos ( FDIC) ha procedido al cierre definitivo de United Fidelity, una entidad bancaria con sede en Indiana, marcando el cierre más significativo del sector financiero en Estados Unidos desde abril de 2024. Esta intervención regulatoria, confirmada el viernes por la noche, establece un precedente crítico para la estabilidad del sistema bancario nacional tras un periodo de relativa calma post-crisis regional.

First Citizens ha acordado adquirir la totalidad de los depósitos y activos de United Fidelity bajo los auspicios de la FDIC, garantizando que los clientes mantendrán acceso inmediato a sus fondos. Los depositantes pueden retirar dinero o realizar transacciones mediante cheques, cajeros automáticos y tarjetas de débito, tanto durante el viernes por la tarde como a lo largo del fin de semana, sin interrupciones en sus servicios financieros básicos.

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Mecanismo de Adquisición y Impacto Financiero

La operación entre la FDIC y First Citizens implica una transferencia completa de pasivos y activos, aunque con ajustes significativos en la valoración de los instrumentos financieros. First Citizens asumió US$ 4.500 millones en depósitos, una cifra considerablemente inferior a los US$ 5.400 millones reportados por United Fidelity a finales de septiembre, lo que indica exclusiones específicas como ciertos depósitos intermediados no detallados en el comunicado oficial.

El costo para el fondo de seguro de depósitos del sector se estima en US$ 1.830 millones, representando una pérdida excepcional del 31 por ciento sobre los activos totales de United Fidelity, que ascendían a US$ 5.900 millones. Esta proporción refleja la deteriorada calidad crediticia de la entidad antes de su colapso, evidenciando riesgos sistémicos que la regulación buscó contener mediante la intervención inmediata.

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Posiciones de las Partes y Descuentos en Activos

Frank Holding Jr., director ejecutivo de First Citizens, declaró que la adquisición es estratégica y financieramente atractiva, enfatizando su compromiso con la integración de los nuevos clientes y la consolidación de su posición en el mercado. Sin embargo, la adquisición de la cartera de préstamos de United Fidelity, valorada en US$ 3.100 millones, se realizó con un descuento sustancial.

La oferta ganadora incluyó un descuento de US$ 2.600 millones sobre los activos prestamistas, señalizando una alta probabilidad de incumplimiento en dichos créditos. Este enfoque conservador de First Citizens subraya la severidad de la situación financiera de United Fidelity y la prudencia necesaria para absorber entidades en quiebra sin poner en riesgo la estabilidad del banco comprador.

Continuidad Operativa y Contexto Histórico

Las 22 sucursales de United Fidelity, distribuidas en Indiana, Illinois, Florida, Colorado y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, reabrirán inmediatamente bajo la marca de First Citizens a partir del sábado. Esta transición fluida busca minimizar el impacto en la comunidad y mantener la confianza pública en la infraestructura bancaria, replicando el modelo utilizado durante la quiebra de Silicon Valley Bank en 2023.

United Fidelity se erige como la segunda mayor quiebra bancaria desde la crisis de la banca regional de 2023, que involucró el colapso de Silicon Valley Bank y First Republic. Aunque la mayor quiebra reciente fue Republic Bank, con activos por US$ 6.000 millones cerrada en abril de 2024, esta nueva intervención resurge la necesidad de vigilancia regulatoria ante la fragilidad de instituciones de menor escala.

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La respuesta de las autoridades federales ante este evento reafirma la robustez del mecanismo de rescate y contención diseñado para evitar cascadas de quiebras similares a las observadas en 2023. La transferencia organizada y el financiamiento del fondo de seguro aseguran que los depositantes no sufran pérdidas directas, aunque el impacto financiero en la entidad aseguradora y el banco adquirente será significativo.

La actuación de reguladores y bancos adquirentes demuestra una coordinación eficiente para gestionar crisis financieras, aunque la magnitud de las pérdidas sobre los activos revela desafíos persistentes en la gestión de riesgos crediticios. El seguimiento continuo de la integración de United Fidelity en First Citizens será crucial para evaluar la salud financiera a largo plazo de ambas instituciones.