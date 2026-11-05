Querida Sharik gana el Premio Anagrama de Narrativa 2024

La colombiana Margarita García Robayo se lleva el Anagrama por su novela sobre identidad y racismo. Conoce los detalles del jurado y la trama ganadora.

La escritora colombiana Margarita García Robayo, conocida también por su seudónimo Orika Biohó, ha sido proclamada ganadora del cuadragésima cuarta edición del Premio Anagrama de Narrativa. El galardón, dotado con una cuantía de 25.000 euros, reconoce una obra literaria que aborda con profundidad temas históricos y sociales contemporáneos.

La obra ganadora y la trama central

La novela titulada Querida Sharik estará disponible en librerías a partir del 11 de noviembre. El argumento sigue a una narradora mujer del Caribe colombiano que reside en otro país y decide realizarse un test genético por curiosidad. Este análisis revela que su primer ancestro fue una mujer nacida en Angola hace aproximadamente ochenta mil años.

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El descubrimiento de un ancestro africano implica una conexión histórica directa con el comercio de esclavos, ya que esa herencia genética no habría llegado al Caribe sin esa ruta forzada. Emocionada por este hallazgo, la protagonista planea unas vacaciones familiares a una isla caribeña para reconectar con sus orígenes.

No obstante, su exmarido altera los planes y ella se ve obligada a realizar el viaje sola. Durante su estancia en la isla, la mujer emprende una correspondencia epistolar dirigida a su antepasada angoleña, aunque estas cartas acaban llegando a otras destinatarias de su vida presente.

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Perspectiva del jurado y méritos del libro

El tribunal evaluador estuvo integrado por Fernando Pelayo de la librería +Bernat de Barcelona, Gonzalo Pontón Gijón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos y Silvia Sesé, quien ejerce como editora de Anagrama. Los miembros del jurado destacaron la originalidad formal y la precisión estilística de la obra como factores determinantes.

Gonzalo Pontón Gijón enfatizó cómo el texto abarca luces oscuras de la historia como la esclavitud y la raza. También mencionó la perspectiva sobre las mujeres de ayer y hoy, así como la crítica al turismo y la degradación ambiental en los destinos vacacionales.

Marta Sanz describió la novela como irreverente e inteligentísima, capaz de identificar los conflictos de nuestro tiempo con una sensibilidad aguda. Señaló que la obra narra unas fallidas vacaciones familiares que derivan en el viaje de una mujer hacia el encuentro de sus orígenes genéticos.

La escritora también resaltó la naturaleza apocalíptica de la naturaleza en la novela y la descripción de lo absurdo de nuestros prejuicios raciales. Consideró que la autoría posee dosis justas de ironía y autoparodia, creando un territorio literario con enorme originalidad.

Detalles del entorno y consecuencias futuras

La narrativa combina la correspondencia epistolar con la vida cotidiana en la isla. La protagonista mantiene videollamadas con sus hijos y establece una relación vecinal con un hombre gringo con quien ensaya fantasías eróticas. El entorno se describe con atardeceres deslumbrantes y lluvias torrenciales.

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También se retratan elementos perturbadores como pájaros exóticos, perros vagabundos y quemas de basura que envuelven la zona en un humo espeso. Esta atmósfera contrasta con las memorias hilarantes y crueles que la narradora expone a través de sus cartas dirigidas a familiares como su abuela y madre.

La historia revela un legado familiar marcado por afectos, silencios y derrotas pequeñas o enormes. García Robayo construye una novela de amplitud extraordinaria donde la voz narrativa asume sus propias contradicciones. La obra propone la conversación epistolar como una forma de pensamiento profundo.

El Premio Anagrama continúa consolidando su prestigio en la literatura hispana al reconocer obras que desafían las convenciones narrativas tradicionales. Este año, el éxito de Querida Sharik subraya la capacidad de la literatura para explorar identidades complejas y memorias silenciadas.

La disponibilidad del libro en el mercado literario permitirá a los lectores examinar estas temáticas en profundidad. La obra representa un hito significativo en la trayectoria de la autora y fortalece el catálogo de la editorial Anagrama.