Querella Histórica: La Búsqueda de Verdad Judicial por el Exilio Forzado Durante el Franquismo

Dos nietas han presentado una querella en Barcelona contra el exilio forzado de su abuelo, Luis Robles Francisco, un militante de la CNT-FAI que huyó a Francia y luego a Argentina. Buscan verdad judicial, investigación de crímenes y visibilizar el impacto del exilio en generaciones futuras.

En un acto que marca un hito en la reclamación de justicia por los traumas de la dictadura franquista, Sonia y Silvia Garófalo han presentado una querella ante los tribunales de Instancia de Barcelona. El motivo es el exilio forzado de su abuelo, Luis Robles Francisco, un catalán que se vio obligado a abandonar su hogar y su país tras la Guerra Civil Española. Esta acción legal no solo busca honrar la memoria de su abuelo, sino también visibilizar la experiencia de miles de españoles que sufrieron un destino similar, enfrentando la represión y la pérdida de sus raíces.

Las hermanas Garófalo, que residen en Argentina, país al que su abuelo emigró en un segundo exilio, han viajado a España con el firme propósito de que se investiguen estos hechos y se reconozca el profundo impacto que el exilio tuvo en las generaciones posteriores a la de su abuelo.

La querella, presentada con el respaldo jurídico de CEAQUA (Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina), califica los hechos como crímenes de lesa humanidad. Argumentan que la deportación y el desplazamiento forzado de Luis Robles se produjeron en un contexto de ataque sistemático contra la población civil. Sonia y Silvia, quienes se autodenominan 'hijas del exilio', expresan un deseo profundo de justicia, no solo para su abuelo, sino también para su madre, quien vivió la guerra siendo una niña. Silvia Garófalo enfatizó en la rueda de prensa la importancia de la verdad judicial, declarando que 'uno no puede reconciliarse con su torturador' y que la memoria se ejerce 'con hechos'.

Luis Robles Francisco, un obrero de la construcción y militante de la CNT-FAI en Barcelona, se vio forzado a huir a Francia ante la entrada de las tropas sublevadas y la consiguiente represión contra los republicanos. En territorio francés, vivió las duras condiciones de los campos de internamiento de Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien y Le Vernet. Posteriormente, fue obligado a trabajar para el servicio de trabajo obligatorio del régimen nazi, logrando escapar para unirse al 'Batallón del Río' y participar en acciones de resistencia contra las fuerzas de ocupación. En 1952, continuó su periplo en Argentina, donde residió hasta su fallecimiento en 1984, marcando así el doble exilio de su familia: primero a Francia y luego a Argentina.

Esta querella se enmarca en un esfuerzo más amplio de CEAQUA, que ha presentado más de 150 denuncias similares en toda España para exigir la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Jacinto Lara, miembro del equipo jurídico de CEAQUA, explicó que la querella se ha interpuesto en Barcelona por ser el lugar de residencia de Luis Robles en el momento de su exilio, basándose en el derecho penal internacional y los derechos humanos. Si bien se reconoce la dificultad de establecer responsabilidad penal tras tantos años, el objetivo principal es lograr la 'verdad judicial' sobre los sucesos ocurridos. La labor de documentación llevada a cabo por las nietas, que ha durado dos décadas y ha sido descrita como 'ingente', ha sido fundamental para poder fundamentar esta denuncia.

Sonia, quien es historiadora, ha compilado un extenso archivo documental sobre la 'historia de lucha' de su abuelo, ofreciendo un legado invaluable para comprender los hechos. El exilio de Luis Robles ha marcado profundamente a su familia, generando un sentimiento de desarraigo y una profunda huella emocional que Sonia describe como una 'imposibilidad de echar raíces', sintiendo que 'no nos sentimos ni de aquí ni de allá'. CEAQUA subraya que estos eventos son parte de la 'violencia ejercida' por los militares sublevados contra la República, que provocó el éxodo de cientos de miles de españoles. La cifra de exiliados a Francia es alarmante: unas 20.000 personas tras la caída de Irún y San Sebastián, que se elevó a 125.000 con el colapso del frente norte en 1937, y posteriormente, cerca de 25.000 más con la derrota republicana.

La presentación de esta querella representa un paso significativo hacia la reconciliación y la justicia en España. Al buscar la verdad judicial, las hermanas Garófalo no solo honran a su abuelo, sino que también impulsan un proceso de memoria activa que puede ayudar a sanar las heridas del pasado. La acción legal subraya la importancia de no olvidar los crímenes cometidos durante el franquismo y la necesidad de que las futuras generaciones conozcan la historia completa, con sus luces y sus sombras. El exilio forzado fue una experiencia devastadora para miles de familias españolas, y esta querella es un llamado a la reflexión y a la acción para que tales atrocidades no vuelvan a repetirse. La lucha por la verdad y la justicia continúa, y casos como el de Luis Robles Francisco son un recordatorio de la importancia de mantener viva la memoria histórica y de exigir responsabilidades, incluso décadas después de que los hechos ocurrieran. La valentía de estas hermanas al emprender este camino legal demuestra el poder de la perseverancia y el deseo humano de justicia. Su iniciativa abre la puerta a que otros afectados por el exilio forzado durante el franquismo puedan encontrar un cauce para narrar sus historias y reclamar el reconocimiento de sus sufrimientos.

La repercusión de este tipo de acciones legales trasciende lo individual, generando un debate público crucial sobre cómo España aborda su pasado reciente. La querella de Sonia y Silvia Garófalo es un ejemplo palpable de cómo la sociedad civil se organiza para demandar a las instituciones judiciales que cumplan con su deber de investigar y juzgar los crímenes contra la humanidad. La importancia de la 'verdad judicial' reside en su capacidad para establecer una narrativa oficial y documentada de los hechos, contrastando con las versiones interesadas o las omisiones deliberadas que a menudo han caracterizado el relato histórico de la dictadura. Al insistir en la investigación y el enjuiciamiento, se busca no solo señalar a los responsables, sino también reafirmar los principios de derecho y justicia que fueron brutalmente conculcados durante el régimen franquista. El legado del exilio, marcado por la pérdida, la incertidumbre y el desarraigo, merece ser reconocido y comprendido en toda su magnitud. Las nietas de Luis Robles Francisco están liderando un movimiento que, a través de acciones concretas como esta querella, contribuye a construir una memoria más completa y reparadora del pasado de España, asegurando que las historias de aquellos que sufrieron la represión y el exilio no caigan en el olvido y sirvan como lección para las generaciones venideras.

La resistencia de los exiliados y la lucha de sus descendientes por obtener justicia son un testimonio de la resiliencia humana y de la persistencia de la memoria. La querella presentada en Barcelona no es un acto aislado, sino parte de un movimiento social y jurídico que busca cerrar las brechas dejadas por la impunidad y la amnistía que, en su momento, protegieron a los perpetradores de crímenes franquistas. Al calificar los hechos como crímenes de lesa humanidad, se apela a un marco legal internacional que reconoce la gravedad de los actos cometidos y la obligación de perseguirlos. La perseverancia de CEAQUA y de las familias querellantes es fundamental para mantener viva la demanda de justicia y para asegurar que los horrores del pasado no sean nunca más relativizados o justificados. La historia de Luis Robles Francisco es solo una de las muchas que merecen ser contadas y que hoy, gracias a la valentía de sus nietas, tienen la oportunidad de ser escuchadas y reconocidas en un tribunal de justicia. Este es un llamado a la reflexión colectiva y a la acción para construir un futuro basado en la verdad, la justicia y la memoria.





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