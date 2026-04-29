Quechua presenta su bota MH900 con una campaña que combina tecnología y sensaciones humanas

Quechua lanza su nueva bota de senderismo de gama alta, la MH900, con una campaña innovadora que enfrenta datos técnicos y experiencias humanas en la montaña. La narrativa, protagonizada por un robot, destaca la importancia de la experiencia sensorial en el diseño de productos outdoor, reforzando el posicionamiento de la marca como líder en innovación y calidad.

Quechua presenta su nueva bota de senderismo MH900 con una campaña innovadora que enfrenta datos técnicos y sensaciones humanas en un entorno de montaña. La marca ha optado por una narrativa poco convencional en el sector outdoor para destacar su producto de gama alta, que combina ingeniería de precisión y un riguroso testeo en condiciones extremas.

La historia comienza en el centro de diseño de Quechua, donde un incidente técnico da vida a un robot que, tras escapar del laboratorio, decide llevar la bota a su entorno natural: la montaña. El planteamiento creativo evita un enfoque puramente tecnológico y se centra en la tensión entre la medición y la experiencia sensorial.

El robot, capaz de analizar cada detalle del rendimiento, resistencia y comportamiento del material, no puede experimentar la esencia del producto: la sensación de usarlo en entornos reales. Esta limitación se convierte en el eje central de la narrativa, reforzando el posicionamiento de Quechua, que fusiona innovación técnica con el conocimiento de sus ingenieros y probadores de campo, quienes validan cada producto antes de su lanzamiento.

La historia culmina con el regreso a la perspectiva humana, destacando que la tecnología no reemplaza la experiencia, sino que la enriquece. La campaña, desarrollada en colaboración con agencias creativas, ha articulado un flujo de trabajo híbrido que combina rodaje en acción real, efectos visuales en 3D, VFX e integración de secuencias generadas por inteligencia artificial. El mayor desafío ha sido mantener la coherencia visual entre todos los formatos, evitando la desconexión estética común en contenidos generados con IA.

Para lograrlo, los equipos han trabajado la IA como parte integral del lenguaje visual, colaborando estrechamente con la producción en rodaje. El resultado permite recrear escenas complejas en entornos montañosos que habrían sido difíciles o costosas de filmar, manteniendo una continuidad visual realista. Esta estrategia no solo resalta las capacidades técnicas de la bota MH900, sino que también conecta emocionalmente con los amantes del senderismo, transmitiendo la pasión y la dedicación que hay detrás de cada producto Quechua





mkdirecto / 🏆 16. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Quechua Bota MH900 Senderismo Innovación Tecnología

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

De fracasar como pintor a inventar el sistema de comunicación que revolucionó el siglo XIX: la vida del padre del código MorseSe consideró que su vida personal fue lo que propició su fuerte motivación por crear una manera de acelerar las comunicaciones humanas

Read more »

Adidas capitaliza el récord de Londres y desafía a NikeAdidas ha lanzado una campaña aprovechando el histórico maratón de Sebastian Sawe por debajo de las dos horas, reavivando la competencia con Nike y destacando su innovadora tecnología en calzado deportivo.

Read more »

José Coronado y su vida tranquila entre rodaje y rodaje: un refugio en el campo, la cercanía de su hijo Nicolás y sin boda a la vista con Irene LópezEl actor ha querido desmentir los rumores que apuntaban a una boda con su pareja Irene López, con la que mantiene una relación desde hace cuatro años.

Read more »

Daniele Finzi Pasca: «Entender este mundo es muy difícil, sería muy pretencioso intentarlo»El artista suizo presenta en España su espectáculo unipersonal 'Ícaro', con el que lleva treinta y cinco años en escena

Read more »

Mundial de Fútbol 2026: la jugada de Trump para lavar la imagen de EEUU con la ayuda de la FIFAHuman Rights Watch alerta de que el Mundial que se celebrará en EEUU, México y Canadá corre el riesgo de convertirse en una herramienta de blanqueo de las políticas del trumpismo.

Read more »

Nostálgica campaña de Ikea que recorre 30 años de cambios sociales en EspañaLa marca sueca celebra el 30 aniversario de su llegada a España con una campaña obra de McCann.

Read more »