La canaduense Quebecor lanza una propuesta no vinculante de 38.620 millones de euros para comprar Telus, generando resistencia por riesgos regulatorios y de deuda.

La compañía de telecomunicaciones Quebecor ha presentado una propuesta no solicitada y no vinculante para adquirir la totalidad de las acciones de Telus. Esta operación, valorada en 38.620 millones de euros, representa 60.672 millones de dólares canadienses incluyendo la deuda neta asumida. En el ámbito del valor patrimonial, la transacción asciende a 20.000 millones de euros, equivalentes a 31.411 millones de dólares canadienses.

Mecanismo de la oferta de Quebecor sobre Telus

La estrategia financiera planteada incluye una prima aproximada del 60% sobre el precio de cierre de Telus en la Bolsa de Toronto del pasado 13 de noviembre. Cada título de Telus se valora en 12,38 euros, lo que equivale a 19,45 dólares canadienses. La contraprestación se estructura mediante un pago de 4,04 euros en efectivo y 0,1700 acciones de clase B de Quebecor.

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La asunción de la deuda neta de Telus, situada en 18.890 millones de euros, eleva la valoración empresarial total a 38.620 millones de euros. Este cálculo corresponde a un múltiplo de 8,3 veces el Ebitda estimado de Telus para 2027. Este movimiento marca la mayor consolidación entre operadoras desde abril de 2018.

Las acciones de clase B de Quebecor acumulan una caída del 26% en la Bolsa de Toronto desde el anuncio de su oferta hasta el cierre de la sesión del martes 17 de noviembre. En ese mismo periodo, los títulos de Telus registraron una revalorización acumulada del 9,14%.

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Posiciones de Telus y riesgos de gobernanza

El consejo de administración de Telus confirmó la recepción de la oferta y creó un comité especial de consejeros independientes. Este grupo está presidido por John Manley y asesorado por TD Securities y el despacho Stikeman Elliott para evaluar la propuesta.

En una carta dirigida al consejero delegado de Quebecor, Pierre Karl Péladeau, Telus señaló que la operación presenta riesgos regulatorios, financieros y de gobernanza desproporcionados. La integración otorgaría a los accionistas de Telus el 54% del capital económico, pero únicamente el 23% de los derechos de voto.

Por el contrario, los titulares de acciones de clase A de Quebecor mantendrían el 63% del poder de voto y designarían a siete de los doce miembros del consejo. Telus subraya que esta configuración altera su modelo de una acción por voto, vigente desde 2013.

Impacto financiero y desafíos regulatorios

Telus cuestiona el nivel de apalancamiento resultante, que alcanzaría una ratio de deuda neta sobre Ebitda de 4,1 veces para 2027. Esto se debe a la emisión de 6.370 millones de euros en deuda adicional para financiar el tramo en efectivo. Telus advierte que este endeudamiento limitaría la inversión en redes y supondría un recorte del dividendo.

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El comité especial indicó que Quebecor no detalló una estrategia clara de desinversiones para obtener el visto bueno de la Oficina de Competencia. El regulador CRTC y el Ministerio de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico (ISED) son los principales obstáculos, especialmente por la moratoria en licencias de espectro.

Una revisión prolongada afectaría la ejecución del plan de transformación bajo Victor Dodig y expondría la oferta a fluctuaciones bursátiles. Por su parte, Quebecor defiende que la unión crearía un tercer operador nacional con ingresos de 16.610 millones de euros y 15 millones de clientes móviles.