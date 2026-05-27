Qué fue de los héroes de Ecuador en su debut mundialista

A 24 años del histórico debut de Ecuador en Corea y Japón 2002, repasamos la trayectoria de sus principales figuras.

El 3 de julio de 2002 quedó grabado en la memoria de los ecuatorianos como el día en que su selección nacional debutó en una Copa del Mundo, enfrentando a Italia en Sapporo, Japón.

Aunque cayeron derrotados por 2-0, aquel partido marcó el inicio de una era dorada para el fútbol ecuatoriano. Veinticuatro años después, repasamos qué fue de los jugadores que formaron aquel once inicial y que entonaron el himno nacional con orgullo en tierras asiáticas. Ulises De la Cruz, lateral derecho, fue uno de los primeros ecuatorianos en triunfar en la Premier League inglesa. Tras el Mundial, fichó por el Aston Villa, donde disputó varias temporadas como titular.

También militó en el Reading FC y el Birmingham City, antes de regresar a la Liga de Quito, club con el que ganó la Copa Sudamericana en 2009 y dos Recopas de la Conmebol. En total, De la Cruz jugó siete partidos mundialistas: tres en 2002 y cuatro en Alemania 2006. Su velocidad y proyección ofensiva lo convirtieron en un referente.

Iván Hurtado, defensor central, es el jugador con más partidos en la historia de la selección ecuatoriana, con 168 encuentros. Tras el Mundial de 2002, continuó su carrera en clubes como Tigres y Pachuca de México, Barcelona de Guayaquil y Atlético Nacional de Colombia, con quien ganó dos títulos de liga en la temporada 2006-07. Hurtado también disputó el Mundial de 2006 y, tras retirarse, incursionó en la política, siendo asambleísta nacional.

Su liderazgo en la defensa fue fundamental para las primeras participaciones mundialistas. Álex Aguinaga, apodado El Güero, era el veterano del equipo y una leyenda del fútbol ecuatoriano. Llegó al Mundial como figura del Necaxa mexicano y jugó los tres partidos de la fase de grupos. Tras el torneo, pasó por Cruz Azul y Liga de Quito, donde se retiró en 2005 tras ganar el campeonato nacional.

Posteriormente, Aguinaga se desempeñó como entrenador en clubes como San Luis, Correcaminos, Barcelona de Guayaquil, Liga de Loja y Liga de Quito. También ha trabajado como comentarista deportivo, manteniéndose siempre cerca del fútbol. Édison Méndez, volante ofensivo, marcó el primer gol de Ecuador en una Copa del Mundo, ante Croacia en la tercera fecha del grupo, que dio la primera victoria mundialista a la Tri.

Méndez es el único ecuatoriano que ha disputado tres Mundiales (2002, 2006 y 2014), y Enner Valencia podría igualar este récord en 2026. Tras el Mundial de 2006, dio el salto al fútbol europeo fichando por el PSV Eindhoven, donde se convirtió en el primer ecuatoriano en anotar un gol en la Liga de Campeones y ganó tres títulos de la Eredivisie. Luego regresó a Liga de Quito para ganar la Copa Sudamericana como figura.

Actualmente, es asistente técnico del Leones FC, equipo que ascendió a la Serie A. Agustín Delgado, delantero centro, fue el máximo goleador de las eliminatorias hacia 2002 junto al argentino Hernán Crespo. Marcó el primer gol mundialista de Ecuador, ante México en el segundo partido del grupo. En el Mundial de 2006 anotó dos goles, frente a Polonia y Costa Rica.

Delgado jugó en el Southampton de Inglaterra, pero su mayor éxito lo logró en Liga de Quito, donde ganó la Copa Libertadores 2008 y la Copa Sudamericana 2009. Al igual que Hurtado, incursionó en la política y fue asambleísta nacional. Iván Kaviedes, otro talentoso delantero, tuvo una carrera peculiar pero llena de destellos. Participó en el Mundial de 2006 y jugó en varios clubes, incluidos Barcelona de Guayaquil, Crystal Palace de Inglaterra, y equipos de México y Ecuador.

Su habilidad goleadora lo hizo famoso, pero su irregularidad le impidió consolidarse. Aún así, es recordado por su zurda mágica. Estos jugadores marcaron una generación que puso a Ecuador en el mapa futbolístico mundial. Sus historias de esfuerzo, éxito y también de retos continúan inspirando a nuevas generaciones de futbolistas ecuatorianos.

La hazaña de aquel 3 de julio de 2002 sigue viva en la memoria colectiva del país





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