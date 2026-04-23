Qube Research invierte en Repsol y despierta interrogantes en el mercado

La gestora de inversiones Qube Research ha adquirido una participación del 1.014% en Repsol, una estrategia diferente a la que aplica en otras empresas españolas donde opera como 'short seller'. Su inversión, valorada en 240 millones de euros, genera dudas sobre sus motivaciones.

La firma de gestión de inversiones cuantitativas Qube Research and Technologies, con sede en Londres, ha captado la atención del mercado español al revelar una participación del 1.014% en Repsol .

Esta gestora, especializada en el uso de algoritmos e inteligencia artificial para la toma de decisiones de inversión, opera de manera distinta en Repsol en comparación con otras empresas españolas en las que invierte. Mientras que en Repsol se presenta como un accionista tradicional, en compañías como Tubacex, Edreams y Oryzon, Qube adopta la estrategia de 'short selling' o venta en corto, apostando a la caída del precio de las acciones.

La naturaleza de esta inversión en Repsol, valorada en aproximadamente 240 millones de euros a precios de mercado, genera interrogantes sobre las motivaciones de Qube. Podría estar adquiriendo acciones para cubrir posiciones de terceros, una práctica común en el mundo de las finanzas, o podría indicar una confianza subyacente en el futuro de la petrolera española.

Qube Research saltó a la luz pública hace un año tras una inversión especulativa de más de cien millones de dólares en Trump Media and Technology Group (TMTG), la empresa matriz de la red social Truth Social fundada por Donald Trump. En este caso, Qube adoptó una posición corta, apostando a la disminución del valor de las acciones de TMTG.

La magnitud de esta inversión y su naturaleza especulativa provocaron la reacción de Trump, quien solicitó una investigación sobre las 'actividades sospechosas' de Qube, llegando incluso a acusar a la firma de 'naked short position', una práctica financiera considerada de alto riesgo y, en algunos casos, ilegal. La 'naked short position' implica la venta de acciones que el inversor no posee ni ha pedido prestadas, basándose en la expectativa de que el precio de las acciones disminuirá, permitiéndole recomprarlas a un precio inferior y obtener una ganancia.

La acusación de Trump generó controversia y puso de manifiesto la complejidad y los riesgos asociados a las estrategias de inversión de Qube. La diferencia entre la estrategia adoptada en TMTG y la actual en Repsol es notable, sugiriendo una evaluación diferente de las perspectivas de ambas empresas. La inversión de Qube en Repsol, aunque significativa, es superada por la inversión realizada en TMTG.

El 1% de Repsol que posee Qube está valorado en cerca de 240 millones de euros, mientras que su apuesta contra TMTG superó los cien millones de dólares. En el caso de Repsol, Qube se une a Elliott Management como el único inversor que mantiene una posición corta en la petrolera española.

La presencia de Qube como accionista en Repsol, en lugar de como 'short seller', podría interpretarse como una señal de confianza en la empresa, aunque también podría ser una estrategia para influir en la dirección de la compañía o para obtener beneficios a través de dividendos y la revalorización de las acciones. La falta de transparencia en las motivaciones de Qube dificulta la interpretación precisa de su inversión.

El mercado financiero estará atento a los movimientos futuros de Qube en Repsol, ya que sus decisiones podrían tener un impacto significativo en el precio de las acciones y en la percepción general de la empresa. La sofisticación tecnológica y la estrategia algorítmica de Qube la convierten en un actor relevante en el mercado, capaz de generar tanto oportunidades como incertidumbre.

La continua evolución de sus posiciones en empresas españolas, como Repsol, Tubacex, Edreams y Oryzon, requiere un análisis constante para comprender sus objetivos y su impacto en el mercado





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