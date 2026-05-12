Qualitas Energy launches new strategic plan for 10,000 million investments in renewables

Qualitas Energy, a Spanish company specializing in renewable energy project development, has launched a new strategic plan with record investments of 10,000 million euros between this year and 2029. The plan includes both co-investment with other potential partners and financing of projects, as well as the acquisition and development of small and medium-sized assets, portfolios, and companies. A key objective is the consolidation and the development of a private equity strategy focused on growth through corporate transactions or larger platform development.

Qualitas Energy , la empresa española especializada en el desarrollo de proyectos de renovables, ha lanzado un nuevo plan estratégico que contempla inversiones récord de 10.000 millones entre este año y 2029.

El plan, que prevé tanto inversión conjunta con otros posibles socios como financiación de proyectos, contempla también la adquisición y desarrollo de activos, carteras y compañías de pequeño y mediano tamaño. Un objetivo es la consolidación y el desarrollo de "una estrategia de private equity centrada en el crecimiento a través de operaciones corporativas o de plataforma de mayor tamaño". Así lo han explicado los directivos de la compañía, uno de los grupos de renovables con más éxito en España.

Desde que nació, en 2006, el equipo de Qualitas Energy (antes denominado Q-Energy) ha destinado más de 14.000 millones de euros a invertir en energías verdes. Esta inversión se ha desplegado a través de seis vehículos, o fondos. Algunos, como Fotowatio y Vela Energy, dieron pie a operaciones multimillonarias e icónicas en el sector. Qualitas fue también un emblema entre inversores cualificados.

En su trayectoria ha gestionado inversiones en renovables de grandes patrimonios españoles, como la familia Abelló y la familia Fluxá. En la actualidad, acaba de lanzar su sexto fondo, con un tamaño de 3.250 millones de euros. Es con el que parte el nuevo plan estratégico. La inversión se destinará a escalar plataformas diversificadas en mercados de energía renovable consolidados como España, Alemania, Reino Unido, Polonia y Chile.

Asimismo, invertirá selectivamente en mercados más exigentes, como Estados Unidos e Italia, donde los cuellos de botella en el desarrollo de proyectos renovables generan oportunidades para el capital especializado. En paralelo, Qualitas Energy continuará aumentando su exposición a tecnologías que favorecen la flexibilidad del sistema como el gas natural renovable o biometano y el almacenamiento en baterías.

Desde el punto de vista geográfico, Europa seguirá siendo el foco principal de la compañía, aunque mantendrá la capacidad de destinar hasta un tercio de los compromisos totales a países de la OCDE fuera de la Unión Europea y de Reino Unido





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