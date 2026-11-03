Quórum Social 77 bajo investigación por maltrato a menores en Canarias

Vídeos del sumario judicial muestran agresiones a menores migrantes en centros de Quórum Social 77 en Las Palmas, donde la presidenta Delia García usó lenguaje violento.

Una investigación judicial en las islas Canarias ha revelado evidencias de presuntos casos de maltrato físico y psicológico hacia menores migrantes en instalaciones gestionadas por la asociación Quórum Social 77. Este descubrimiento, publicado inicialmente por el medio Canarias 7, se basa en el acceso al sumario del caso que se tramita ante el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria.

Evidencias judiciales de agresiones a menores

El expediente judicial maneja múltiples grabaciones en vídeo que documentan supuestas agresiones cometidas por trabajadores hacia menores en su custodia. Entre las imágenes figuradas en el sumario se observan a empleados utilizando técnicas de control físico agresivas, conocidas coloquialmente como mataleones, contra adolescentes. En uno de los archivos video documentales, se registra cómo un trabajador lanza violentamente a un joven contra el suelo o una pared durante una contención.

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Las grabaciones muestran escenas específicas donde varios adultos intentan dominar a un chico migrante. En una de estas capturas, el joven insulta a uno de los cuidadores, quien se acerca sigilosamente y se abalanza sobre él de manera violenta. Se escucha claramente al agresor gritando insultos homófobos mientras el menor tiene dificultades para respirar debido a la presión ejercida sobre su cuerpo.

Otro vídeo incluido en las pruebas judiciales expone a cuatro personas reduciendo de forma agresiva a otro adolescente en el suelo. Además, se documenta un cuarto archivo donde un trabajador impulsa con fuerza a un menor, causando su caída. Estas imágenes sirven como base material para las acusaciones de violencia institucional y abuso de autoridad contra el personal de la ONG.

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Lenguaje violento de la presidenta de la asociación

Además de las pruebas video graphicas, el sumario revela mensajes electrónicos de 2024 enviados por Delia García, la presidenta de Quórum Social 77. En estas comunicaciones, aparentemente vinculadas al traslado urgente de un menor, la dirigenta utiliza un lenguaje que refleja una postura beligerante y potencialmente peligrosa hacia el bienestar de los niños bajo su cuidado.

En uno de los correos electrónicos filtrados, Delia García escribe: Voy a necesitar una operación de la muerte con secuestro exprés de la muerte. Pide confirmación sobre si hay educadores heridos o si han utilizado táseres nuevamente. Estas frases, según la investigación, sugieren una cultura organizacional que normaliza el conflicto extremo y la agresión como métodos de gestión de crisis en los centros.

Consecuencias laborales y respuesta institucional

La Consejería de Bienestar Social ha tomado medidas inmediatas tras hacerse pública la gravedad de las acusaciones. La administración regional ya ha procedido al despido de 15 empleados de Quórum Social 77 involucrados en estos casos. Esta acción disciplinaria es preliminar y dependerá de los resultados finales del proceso judicial en curso.

La Consejería ha asegurado que promoverá acciones adicionales si las acusaciones se confirman totalmente ante la justicia. La asociación Quórum Social 77 es, hasta la fecha de la investigación, la entidad que recibe el mayor número de concesiones públicas para la gestión de centros en Canarias, lo que intensifica el escrutinio sobre su operatividad y el cumplimiento de los estándares de protección infantil.