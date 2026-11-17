El neobanco francés Qonto recibe la licencia del BCE para lanzar productos de ahorro y financiación en España, consolidando su expansión europea y ofreciendo nuevos servicios a autónomos.

La fintech francesa Qonto ha comenzado oficialmente una nueva etapa de crecimiento en el mercado español tras recibir la ansiada licencia bancaria por parte del Banco Central Europeo (BCE). Esta importante resolución regulatoria permite a la compañía dejar atrás su estatus previo de prestamista para convertirse en una entidad financiera completa con capacidad directa para gestionar los depósitos de sus usuarios.

Expansión de productos de ahorro y financiación en la Península

Qonto aprovechará esta nueva autorización para desplegar un catálogo de soluciones financieras más ambicioso, comenzando por productos que permitirán a las empresas y autónomos rentabilizar sus ahorros durante periodos determinados. España se posiciona como uno de los cinco mercados clave para el lanzamiento de estas herramientas, compartiendo protagonismo con Francia, Alemania, Italia y Países Bajos.

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Además del ahorro, la estrategia de la compañía incluye introducir servicios de anticipo de facturas en el territorio español. Esta solución proporcionará liquidez inmediata a las empresas antes de que sus clientes realicen los pagos correspondientes, optimizando su flujo de caja. Se espera que esta oferta esté disponible en el país a lo largo del próximo año.

Estrategia de Alexandre Prot y plazos de lanzamiento

Alexandre Prot, cofundador y consejero delegado de Qonto, ha detallado que la llegada de líneas de financiación reutilizables, diseñadas para cubrir necesidades de circulante, seguirá una cronología escalonada. La previsión inicial sitúa el lanzamiento de estos créditos en Francia y Alemania durante el año 2027.

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En cuanto al despliegue en España, la fecha tentativa se ha fijado para 2028. Prot ha aclarado que la aceleración de este calendario dependerá estrictamente de los resultados obtenidos en los primeros mercados. El directivo señaló que si los productos funcionan muy bien en los mercados pilares, la expansión podría adelantarse, aunque no ha comprometido una fecha definitiva más allá de la estimación actual.

Integración de servicios locales y protección de depósitos

Un pilar fundamental de la estrategia de Qonto es la adaptación local para convertirse en la cuenta principal de los clientes. Para España, esto implica la posible integración de pagos de cotizaciones sociales directamente desde las cuentas de empresa. Si se obtiene la autorización correspondiente, los usuarios podrán gestionar estas obligaciones sin recurrir a otras plataformas externas.

La nueva licencia de entidad de crédito recibida en Fráncfort cambia radicalmente la capacidad operativa de la firma. Ahora puede gestionar directamente los depósitos, los cuales estarán cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos francés (FGDR) hasta un límite de 100.000 euros por depositante.

Esta evolución marca un punto de inflexión para Qonto, que actualmente opera en ocho mercados europeos y cuenta con más de 750.000 clientes empresariales. El paso de ofrecer principalmente tarjetas y descubiertos a gestionar depósitos consolidará su posición como un banco digital de referencia en el continente.