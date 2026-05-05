Qivalis avanza en su proyecto de stablecoin con la incorporación de BBVA e ING

El consorcio Qivalis, que busca desarrollar una stablecoin europea, consolida su proyecto con la adhesión de BBVA e ING, sumándose a CaixaBank y otros grandes bancos europeos. La iniciativa busca agilizar y reducir costes en los pagos transfronterizos y la liquidación de activos digitales.

El panorama financiero europeo se encuentra en plena transformación con la consolidación de proyectos relacionados con las stablecoins, activos digitales que buscan ofrecer una alternativa menos volátil a las criptomonedas tradicionales.

Qivalis, el consorcio liderado inicialmente por CaixaBank y ahora reforzado con la incorporación de BBVA e ING, se perfila como un actor clave en esta revolución. Se anticipa un anuncio oficial en las próximas semanas, a medida que Qivalis finaliza la integración de otras entidades financieras. Actualmente, la alianza ya cuenta con la participación de una docena de bancos, incluyendo a CaixaBank, BBVA e ING, y ha despertado el interés de otras instituciones que desean unirse al proyecto.

Fuentes internas de Bankinter confirman que se encuentran en conversaciones con el consorcio y esperan recibir una actualización sobre su posible incorporación a principios del verano. El proyecto Qivalis, que inició su andadura el pasado 2 de diciembre, surgió como una iniciativa conjunta de CaixaBank y otros nueve bancos europeos de primer nivel. Posteriormente, se sumaron al proyecto BNP Paribas y, de manera significativa, BBVA.

Inicialmente, BBVA había anunciado planes para lanzar su propia stablecoin en 2026, pero cambió de rumbo en febrero, optando por unirse a Qivalis y colaborar con otras entidades en un esfuerzo conjunto. Esta decisión subraya la creciente importancia de la colaboración en el desarrollo de soluciones innovadoras en el sector financiero. Las stablecoins, al estar respaldadas por activos tradicionales como el euro, el dólar o el oro, ofrecen una mayor estabilidad en comparación con las criptomonedas más volátiles.

Aunque actualmente se utilizan principalmente en el comercio de criptomonedas, los expertos del sector prevén que las stablecoins tienen el potencial de reducir significativamente los plazos y los costes asociados a los pagos transfronterizos. La stablecoin que emitirá Qivalis promete facilitar pagos y liquidaciones casi instantáneos, disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, para transacciones internacionales y la liquidación de activos digitales, incluyendo valores y criptomonedas.

La tecnología blockchain, en la que se basan las stablecoins, ofrece ventajas significativas en términos de eficiencia y transparencia. Qivalis destaca que el sector de los pagos se caracteriza por la existencia de múltiples bases de datos bancarias, lo que genera ineficiencias. La adopción de una única base de datos compartida permitiría eliminar intermediarios y agilizar la liquidación de transacciones a nivel mundial, reduciendo los costes en comparación con los sistemas tradicionales.

Paralelamente a Qivalis, otras iniciativas europeas están avanzando en el desarrollo de stablecoins. Société Générale lanzó EURCV en 2023, mientras que Santander, junto con otros nueve bancos globales como Citi, Bank of America y Deutsche Bank, está explorando la creación de activos basados en blockchain vinculados a las monedas del G7. El mercado de las stablecoins ha experimentado un crecimiento notable, superando los 300.000 millones de dólares de capitalización, según datos de Binance, con una clara predominancia de Estados Unidos.

El Banco Central Europeo (BCE) presentó en marzo una estrategia para impulsar la autonomía en pagos, que incluye el desarrollo de un mercado tokenizado, lo que permitiría liquidar transacciones financieras de forma casi instantánea utilizando dinero tokenizado emitido por el banco central. Esta iniciativa marca el inicio de una carrera para competir con Estados Unidos en el ámbito de las finanzas digitales y la tecnología blockchain.

La adopción generalizada de las stablecoins podría transformar radicalmente el sistema financiero global, ofreciendo una alternativa más eficiente, segura y accesible a los métodos de pago tradicionales





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