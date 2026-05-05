Puy du Fou investiga un presunto cementerio ilegal de animales en su recinto

Puy du Fou ha abierto una investigación interna tras las acusaciones de tres extrabajadores sobre la existencia de un cementerio de animales dentro del parque temático en Toledo. Las acusaciones incluyen enterramientos ilegales de diversas especies y restos de partos, lo que ha generado una fuerte reacción por parte de organizaciones ecologistas.

Puy du Fou, el renombrado parque temático situado en Toledo , se encuentra en el centro de una creciente controversia tras la publicación de una investigación realizada por elDiario.es.

La investigación revela acusaciones graves realizadas por tres exempleados del parque, quienes afirman la existencia de un cementerio ilegal de animales dentro del recinto. Estas acusaciones detallan el enterramiento de diversas especies, incluyendo ocas, gansos, gallinas, cabras, ovejas y conejos, así como restos de partos, durante un período de al menos cuatro años.

Los exempleados alegan que los responsables de los departamentos de animales y caballería ordenaron a sus equipos llevar a cabo estos enterramientos, prácticas que contravienen la Ley de Bienestar Animal. Inicialmente, Puy du Fou se limitó a declarar que no tenía conocimiento de tales irregularidades, pero tras la difusión del artículo, la empresa ha anunciado el inicio de una investigación interna con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Además, la compañía ha informado haber contactado con las autoridades competentes, ofreciendo su total colaboración en cualquier investigación que se lleve a cabo. La situación ha generado una fuerte reacción por parte de organizaciones ecologistas, como Ecologistas en Acción Castilla La Mancha, que han exigido una investigación exhaustiva e imparcial de las presuntas irregularidades. La ONG ha expresado su consternación ante la gravedad de las acusaciones y ha denunciado posibles represalias contra aquellos que denunciaron internamente las prácticas irregulares.

El parque temático Puy du Fou, conocido por sus espectáculos que recrean la historia de España, utiliza animales en sus representaciones, lo que ha intensificado el escrutinio público sobre el bienestar animal en sus instalaciones. La investigación de elDiario.es plantea serias preguntas sobre el cumplimiento de las normativas de bienestar animal y la ética en la gestión de animales en parques temáticos.

La empresa se enfrenta ahora al desafío de demostrar su compromiso con el bienestar animal y restaurar la confianza del público. La investigación interna deberá ser transparente y exhaustiva para determinar la veracidad de las acusaciones y tomar las medidas necesarias para prevenir futuras irregularidades. La colaboración con las autoridades competentes será crucial para garantizar una investigación imparcial y efectiva.

El caso de Puy du Fou pone de manifiesto la importancia de una regulación estricta y una supervisión constante en parques temáticos que utilizan animales en sus espectáculos, así como la necesidad de proteger a los denunciantes que revelan prácticas irregulares. La respuesta de Puy du Fou a esta crisis será determinante para su reputación y su futuro como un destino turístico responsable y ético.

La gravedad de las acusaciones exige una respuesta contundente y transparente por parte de la empresa, que debe demostrar su compromiso con el bienestar animal y el cumplimiento de la ley. La investigación interna debe abordar no solo las prácticas de enterramiento ilegal, sino también las posibles represalias contra los denunciantes y las deficiencias en los registros y controles internos. La colaboración con las autoridades competentes debe ser plena y sin reservas, permitiendo una investigación exhaustiva e imparcial.

El caso de Puy du Fou sirve como un recordatorio de la importancia de la ética y la responsabilidad en la gestión de animales en parques temáticos y la necesidad de proteger su bienestar





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Extrabajadores de Puy du Fou denuncian un cementerio de animales dentro del parqueOcas, gansos, corderos, cabras, ovejas y conejos fueron algunas de las especies que los responsables del departamento de animales y caballería pedían a sus equipos que enterraran, según denuncian a elDiario.es, una práctica que se considera ilegal

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