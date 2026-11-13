El Kremlin reactiva demandas sobre la OTAN y Ucrania tras charlas con enviados de EE.UU., marcando un cambio estratégico en las negociaciones de paz que excluye a Europa.

El presidente ruso Vladimir Putin ha reafirmado su postura rechazar un alto el fuego integral mientras impulsa la creación de una nueva arquitectura de seguridad a largo plazo para Europa. Esta solicitud surge tras las conversaciones mantenidas en el Kremlin con los enviados especiales de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes buscaron establecer un cese de hostilidades. La propuesta de Moscú implica una reestructuración profunda del sistema de seguridad continental, diseñada explícitamente para beneficiar los intereses estratégicos de Rusia y limitar la expansión de la Alianza Atlántica.

Reactivación de demandas sobre la OTAN

El Kremlin ha traído nuevamente a primer plano los controvertidos proyectos de acuerdo que presentó originalmente a Estados Unidos y la OTAN en diciembre de 2021. Estos documentos históricos exigían garantías firmes que impidieran la incorporación de Ucrania y Georgia a la alianza militar occidental. Además, las propuestas incluían la retirada de la infraestructura militar de la OTAN de los países de Europa central y oriental que se unieron a la organización tras la caída de la Unión Soviética.

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Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin, indicó recientemente que Moscú está preparando añadir nuevas consideraciones a su lista de exigencias. Este movimiento ocurre en respuesta a los esfuerzos occidentales por infligir una derrota estratégica a Rusia, según señala la Casa Blanca. Los líderes occidentales de la época calificaron estas demandas como un ultimátum inaceptable, pero la guerra ha cambiado el contexto diplomático.

División entre Rusia y Europa

La máxima representante diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha calificado la exigencia rusa de una nueva arquitectura de seguridad como una trampa diseñada para desviar la atención de un alto el fuego inmediato. Kallas argumentó en redes sociales que el orden de las conversaciones es fundamental y que la prioridad absoluta debe ser lograr un cese de hostilidades. Solo después de un acuerdo de paz general debería discutirse cualquier cambio en la estructura de seguridad de Europa.

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El problema central para Europa es su exclusión de las mesas de negociación actuales. Moscú no ha mostrado interés en incluir a los líderes europeos en este momento y ha criticado duramente su apoyo militar a Kyiv. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, declaró que una decisión sobre un diálogo más amplio dependerá de que las partes comprendan las verdaderas intenciones de sus interlocutores y su disposición real a facilitar el proceso de paz.

Implicaciones y próximos pasos diplomáticos

A pesar de la postura europea, Steve Witkoff señaló tras la reunión en el Kremlin que Putin aceptó que representantes europeos se sumaran a la próxima ronda de conversaciones sobre Ucrania. Sin embargo, el portavoz ruso matizó que aún no hay una decisión definitiva, vinculando la participación europea a la comprensión de las intenciones occidentales. Esta dinámica refleja un escenario donde Estados Unidos media directamente mientras Europa observa.

Los líderes de Noruega y Finlandia ya han intentado contactar directamente con Putin el mes pasado. Además, se espera que Vladimir Putin se reúna por separado con Donald Trump y Xi Jinping en Shenzhen, China, durante la próxima semana en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Los medios rusos han comparado estas posibles cumbres con las reuniones de los Tres Grandes -Stalin, Roosevelt y Churchill- en 1945 para reorganizar la Europa de posguerra, a pesar de las enormes pérdidas sufridas por Rusia en el campo de batalla durante casi cinco años de conflicto.