Putin: el poder de la imagen en la era televisiva

Un análisis de cómo Vladimir Putin ha utilizado estratégicamente las imágenes televisivas y fotográficas para construir su imagen de líder fuerte y consolidar su poder en Rusia, desde sus inicios como un burócrata reservado hasta convertirse en el presidente más duradero desde Stalin.

Durante sus mandatos como presidente de Rusia , Vladimir Putin ha estado muy atento al poder de las imágenes. La primera vez que lo entrevisté en 2001, un asistente apareció justo antes de que las cámaras se activaran y retiró los pequeños vasos de agua que había en la mesa frente a nosotros.

'No queremos que nadie piense que eran para vodka', fue la respuesta. 'Y de todas formas, no podemos arriesgarnos a que se derrame un vaso en directo en televisión. La televisión es una bomba nuclear cuando se trata de publicidad'.

'Todo el mundo en Rusia, pero especialmente Putin, se dio cuenta de que la televisión era la clave para la consolidación del poder', dice el autor y analista político Peter Pomerantsev. Putin pasó de ser un colegial callado a convertirse en el líder ruso que más tiempo ha permanecido en el cargo desde Joseph Stalin.

A lo largo de los años, ha transformado a Rusia de una frágil democracia emergente en un Estado mayoritariamente autoritario que gira en torno a él mismo como presidente. Él mismo se ha transformado dramáticamente. Las primeras fotos lo muestran como una figura menuda y reservada que parecía desconfiar de la cámara. ¿Cómo es que ese niño aparentemente callado y reservado que llegó a burócrata modesto se convirtió en un presidente que abrazó tan ávidamente el foco público?

Como la mayoría de los jóvenes que crecieron en los años 60 y 70, Putin era un niño de la era de la televisión. Él mismo admitió que los fuertes y silenciosos agentes dobles que luchaban contra los enemigos del Estado soviético fueron los que lo inspiraron a buscar una carrera en la KGB, la agencia de inteligencia de la Unión Soviética. Putin era diligente y evitaba llamar la atención.

Pero cuando en 1999 fue catapultado al cargo de presidente en funciones y unos meses después elegido presidente, él y sus asesores de relaciones públicas demostraron ser muy conscientes de la importancia de la imagen visual para moldear su imagen presidencial. Parte del proceso de creación de imágenes consistía en sacar lo que no era útil. Así que Putin parecía prácticamente abstemio.

En las reuniones anuales con expertos en política exterior del Club de Discusión de Valdai, se limitaba a tomar una taza de té con miel mientras a ellos les servían vinos finos. En ocasiones, cuando tomaba una bebida, sus guardaespaldas intentaban mantenerlo en secreto. Una vez conocí al conserje de un museo local que me contó cómo se había sentado con el presidente para disfrutar de unas tortitas rusas untadas con vodka para darles un toque extra de energía.

'Pero no se lo digas a nadie', me suplicó. 'Son muy estrictos con eso. Podría meterme en un gran lío'. Otra parte del plan era reforzar el mensaje de que no se parecía en nada a su predecesor, Boris Yeltsin, cuyas muestras públicas de embriaguez habían desconcertado y avergonzado a muchos rusos.

Putin se puso un casco de piloto para pilotar un caza. Su destreza en judo fue demostrada. Todo para comunicar que era un hombre vigoroso, sano y de acción, no un borracho enfermo. Quizá lo más notorio fue la serie de fotos que comenzó en 2007 en las que se le mostraba con el torso desnudo, montando un caballo como un Marlboro Man ruso, o pescando en un río o flexionando sus músculos en una vigorosa brazada de mariposa.

¿Era algo serio? ¿O había una especie de humor cómplice en las imágenes? Pomerantsev cree que los responsables de su departamento de relaciones públicas sabían exactamente lo que hacían. Para otro público, se trata de que Rusia debía estar liderada por un héroe tradicional duro.

'Putin es el marcador de tendencias', dice Fiona Hill, especialista en Rusia y asesora de presidentes estadounidenses. 'Ha moldeado la imagen del primer presidente populista, el primer hombre fuerte aclamado del siglo XXI'. Sin duda, Putin estaba enviando mensajes diferentes a distintas audiencias. Para el exterior, era para señalar que Rusia ya no era débil, sino una potencia a tener en cuenta.

Un oso con dientes y garras, como él mismo lo dijo una vez. Otras exhibiciones extravagantes eran aún más incongruentes, quizás reflejando algo del escolar de Leningrado que por fin pudo vivir fantasías infantiles: bucear para 'descubrir' reliquias cuidadosamente colocadas en el fondo del Mar Negro; ser atado a un ala delta motorizada para surcar alto en el cielo flanqueado por grullas en peligro de extinción; y acariciando a un cachorro de tigre siberiano.

El propio Putin afirmó que el objetivo de todo esto era aumentar la conciencia ambiental y científica. A través de estas imágenes, Putin ha logrado consolidar su poder y proyectar una imagen de fortaleza que resuena tanto en Rusia como en el extranjero, aunque también ha generado críticas y burlas.

La construcción de su figura pública es un ejemplo de cómo el control de la narrativa visual puede ser una herramienta política poderosa, en un mundo donde la imagen es tan importante como las palabras





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