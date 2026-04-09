Putin declara tregua en Ucrania por la Pascua ortodoxa y Zelenski responde

Rusia anuncia un alto el fuego de un día y medio en Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa, una pausa que Zelenski está dispuesto a respetar. Se repite la tregua del año pasado pero con el desafío de evitar acusaciones de incumplimiento y consolidar un diálogo de paz.

El presidente ruso, Vladímir Putin , ha anunciado una tregua en la guerra de Ucrania con motivo de la próxima Pascua ortodoxa. El Kremlin informó este jueves que el alto el fuego entrará en vigor el 11 de abril a las 16:00 horas (13:00 GMT) y se extenderá hasta el final del 12 de abril de 2026. Esta decisión unilateral fue seguida por una respuesta del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , quien indicó que Ucrania está dispuesta a tomar medidas simétricas.

Zelenski expresó su esperanza de que esta pausa en las hostilidades conduzca a una paz duradera, destacando la necesidad de que la población pueda celebrar la Pascua sin temor a ataques. El anuncio de la tregua, que se produce en un contexto de conflicto prolongado, plantea interrogantes sobre su duración y su verdadero impacto en el terreno. La declaración de Putin fue precedida por una orden del ministro de Defensa ruso, Andri Belousov, al jefe del Estado Mayor General, Valery Gerasimov, para detener las acciones militares durante el período de tregua y prepararse para neutralizar posibles provocaciones enemigas. Sin embargo, no se ha obtenido una respuesta oficial ucraniana sobre el cumplimiento de la misma, creando incertidumbre sobre el alcance de la tregua y su posible éxito en mitigar la violencia. \La tregua, que coincidirá con la celebración de la Pascua ortodoxa el 12 de abril, según el calendario religioso, tiene precedentes en el conflicto. El año pasado, Putin también declaró una tregua unilateral por la Pascua, pero esta se vio empañada por acusaciones mutuas de incumplimiento. Ucrania denunció decenas de bombardeos y asaltos rusos, mientras que Rusia acusó a Ucrania de violar el alto el fuego en múltiples ocasiones. A pesar de estas acusaciones, se produjo un importante intercambio de prisioneros de guerra durante las primeras horas de la tregua anterior, lo que sugiere que incluso en medio de las hostilidades, existen oportunidades para el diálogo y la negociación. La repetición de esta tregua plantea la cuestión de si las partes podrán evitar repetir los errores del pasado y establecer una pausa en las hostilidades que sea efectiva y duradera. El éxito de la tregua dependerá en gran medida de la voluntad de ambas partes de cumplir con los términos acordados y de evitar acciones que puedan socavar la confianza mutua y prolongar el conflicto. La comunidad internacional estará atenta para garantizar que el cese de fuego se cumpla, con la esperanza de que este sea un paso hacia una resolución más amplia del conflicto. \El contexto general de la guerra en Ucrania sigue siendo complejo y volátil. Recientemente, Rusia ha declarado tener el 'control total' de la provincia de Lugansk, lo que indica que las batallas continuas en el este del país. Además, las relaciones entre Rusia e Irán se han intensificado, lo que ha generado preocupación sobre el apoyo iraní a Rusia y su posible impacto en la guerra. La necesidad de reclutar más soldados es otro desafío clave para Rusia, que busca mantener su capacidad militar en Ucrania. La tregua de Pascua, por lo tanto, debe ser vista dentro de este panorama más amplio, que incluye las dinámicas cambiantes en el campo de batalla, las alianzas internacionales y las presiones internas que enfrentan ambas partes del conflicto. La duración del alto el fuego, las condiciones para su cumplimiento y las acciones de ambas partes en los días siguientes serán fundamentales para determinar si esta tregua temporal puede contribuir a una mayor estabilidad y, en última instancia, al proceso de paz





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ucrania Rusia Putin Zelenski Pascua Ortodoxa Tregua Guerra Alto El Fuego Conflicto Armado

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La guerra en Oriente Próximo pone en riesgo el suministro de misiles Patriot de Estados Unidos a UcraniaUcrania depende casi por completo de Estados Unidos para sostener su defensa aérea de medio y largo alcance. Más información: La guerra con Irán tensiona el arsenal de EEUU y pone en riesgo el suministro de misiles Tomahawk a Japón

Read more »

La guerra en Irán: ¿beneficia o perjudica a Rusia en Ucrania?La guerra de Irán ha dejado a Ucrania en un segundo plano informativo, pero el conflicto sigue. ¿Se está beneficiando Rusia del nuevo frente abierto por EE.UU. e Israel?

Read more »

JD Vance hace suyo el discurso de Orban sobre Ucrania mientras surgen más filtraciones de Hungría como informante de RusiaEl vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, cerró este miércoles en Budapest una visita de dos días convertida en un respaldo político explícito del entorno de Donald Trump...

Read more »

El World Press Photo premia imágenes de guerras y crisis en un mundo en ebulliciónLa Fundación del World Press Photo ha premiado trabajos que reflejan el drama humanitario en Gaza o la guerra en Ucrania.

Read more »

Londres avisa a Putin de graves consecuencias si no cesa sus operaciones submarinas en sus aguasAviones y buques de guerra británicos detectaron hace unas semanas un submarino de ataque ruso que entró en aguas internacionales en el Ártico y rastrearon su actividad 'maliciosa'....

Read more »

Putin declara una tregua en Ucrania por la Pascua ortodoxaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha decidido declarar una tregua en la guerra con Ucrania con ocasión de la próxima Pascua ortodoxa.

Read more »