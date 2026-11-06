Pumas vs América: Clásico Capitalino este sábado en el Estadio Olímpico Universitario

Pumas y América se enfrentan este sábado en el Clásico Capitalino del Apertura 2026, con el liderato y la clasificación a la Liguilla en juego.

Pumas y América se enfrentan este sábado en el Estadio Olímpico Universitario, en una nueva edición del Clásico Capitalino. El partido llega en un momento determinante para las aspiraciones de ambos equipos en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Para América, el duelo es una oportunidad de defender la cima de la clasificación. Las Águilas ocupan el primer lugar, pero comparten la misma cantidad de puntos con Chivas y Cruz Azul, por lo que cualquier tropiezo podría costarle el liderato.

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Qué se juega América en la cima de la tabla

América llega al Clásico Capitalino como líder compartido de la clasificación. Con Guillermo Almada al frente, el equipo buscará imponer condiciones en una de las canchas más complicadas del fútbol mexicano.

El conjunto azulcrema también quiere dar un golpe de autoridad ante uno de sus máximos rivales. Una victoria le permitiría responder a la presión de Chivas y Cruz Azul, que igualan su cantidad de puntos en la parte alta de la tabla.

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Antes de este compromiso, América y Toluca empataron 2-2 en un duelo entre candidatos al título en el Apertura 2026. Ese resultado dejó claro que el conjunto de Almada necesita sumar de forma constante para no perder terreno.

La situación de Pumas en la pelea por la Liguilla

Pumas marcha en la décima posición y necesita sumar para mantenerse con posibilidades de entrar entre los ocho mejores. Conseguir un boleto a la Liguilla depende, en buena medida, de lo que haga el equipo en esta recta final.

Esteban Solari encabeza el proyecto de los universitarios en este nuevo ciclo. Una victoria frente a su afición podría representar un impulso importante, mientras que una derrota complicaría seriamente sus aspiraciones y lo dejaría sin margen de error.

El antecedente reciente también pesa. En los cuartos de final del Clausura 2026, Pumas y América protagonizaron una serie llena de goles. En el partido de ida, disputado en el Estadio Azteca, empataron 3-3, y en la vuelta volvieron a igualar 3-3 para un global de 6-6. Los universitarios avanzaron a las semifinales por su mejor posición en la fase regular.

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Goleadores y rivalidad en el Clásico Capitalino

Juninho es la principal referencia ofensiva de Pumas y suma nueve anotaciones en el campeonato. Esa cifra lo coloca en el tercer puesto de la tabla de goleo individual.

Henry Martín, por su parte, suma 10 tantos y se ubica como sublíder de goleo. Su momento es una de las grandes armas de América para inclinar la balanza frente a la defensa universitaria.

El Clásico Capitalino trasciende la posición en la tabla y suele ofrecer partidos de alta intensidad. Esta vez, América se juega la posibilidad de mantenerse en lo más alto, mientras que Pumas necesita una victoria para seguir soñando con la Liguilla.