Pull de escápulas: el ejercicio clave para fortalecer la espalda y mejorar la postura

Aprende a realizar el pull de escápulas correctamente, un ejercicio esencial para la estabilidad escapular y el fortalecimiento de la espalda media. Incluye técnica, beneficios y variaciones.

El pull de escápulas es un ejercicio de estabilización escapular que se enfoca en fortalecer los músculos de la parte posterior de la cintura escapular, especialmente los romboides y el trapecio medio e inferior.

A diferencia de los movimientos de tracción tradicionales como el remo o las dominadas, el pull de escápulas no implica flexión de codos, sino un desplazamiento controlado de las escápulas hacia atrás y abajo, manteniendo los brazos extendidos. Este movimiento es esencial para mejorar la postura, prevenir lesiones de hombro y aumentar la eficiencia en ejercicios compuestos como el peso muerto, el swing con kettlebell o las cargadas olímpicas.

Para ejecutar el pull de escápulas correctamente, comienza de pie con los pies separados al ancho de los hombros, similar a la postura del peso muerto. Sujeta una barra con un agarre prono muy ancho, aproximadamente el doble del ancho de los hombros. Inclina el torso hacia adelante desde la cadera, manteniendo la espalda recta y el core contraído. La barra debe colgar cerca de las piernas, con los brazos completamente extendidos y los codos sin bloquear.

Desde esta posición, lleva las escápulas hacia atrás y hacia abajo, como si quisieras juntar los omóplatos sin mover los brazos. Mantén la contracción durante uno o dos segundos, sintiendo el trabajo en la zona media de la espalda, y luego regresa lentamente a la posición inicial, resistiendo el peso durante el descenso. Es crucial evitar movimientos bruscos o balanceos del cuerpo; el control es la clave.

Los beneficios del pull de escápulas incluyen una mejora en la estabilidad del hombro, una reducción del riesgo de lesiones en el manguito rotador y una mayor activación de los músculos posturales. Además, al fortalecer los aductores de las escápulas, se contrarresta la tendencia a la protracción y el redondeo de hombros, común en personas que pasan muchas horas sentadas.

Una variación útil es el agarre supino (palmas hacia atrás), que promueve una mayor rotación externa del hombro y minimiza la participación del trapecio superior. Incorpora este ejercicio al inicio de tu entrenamiento de espalda o como activación antes de levantamientos pesados. Recuerda que el objetivo no es levantar mucho peso, sino realizar repeticiones controladas con una carga moderada para maximizar la conexión mente-músculo.

Para integrar este movimiento en tu rutina, realiza de 3 a 4 series de 10 a 15 repeticiones, con un peso que te permita mantener la técnica impecable. Puedes combinarlo con otros ejercicios de tracción como remo con barra o jalón al pecho para un desarrollo completo de la espalda. Presta atención a la posición de la cabeza, que debe alinearse con la columna; evita mirar hacia arriba.

Con la práctica constante, notarás una mejora en tu postura y en la ejecución de tus levantamientos principales





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