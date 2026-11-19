Carles Puigdemont explica en exclusiva cómo el Gobierno español intentó inmortalizar un encuentro con Pedro Sánchez mediante una foto, una oferta que el líder de Junts per Catalunya rechazó rotundamente para priorizar una conversación política discreta.

Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya, ha revelado en exclusiva los detalles de una propuesta formalizada por el Gobierno de España para inmortalizar un encuentro con Pedro Sánchez mediante una fotografía en el Parlamento Europeo, una iniciativa que el ex-presidente de la Generalitat rechazó de plano.

Puigdemont explica que la oferta no respondía a sus intereses políticos reales. Él buscaba una conversación discreta, larga y sin cámaras para analizar la posición del presidente del Gobierno, pero la iniciativa del Partido Socialista se limitaba a una toma fotográfica que él consideró superficial y carente de sustancia política.

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El rechazo a la fotografía ceremonial

La propuesta consistía en una imagen que, según Puigdemont, no reflejaba la profundidad de las negociaciones que su partido pretendía abordar. El líder independentista subraya que no le interesaba ninguna imagen ceremonial, preferiendo un diálogo privado que permitiera explorar los límites de la voluntad política de Sánchez.

Esta decisión de no participar en la foto contrasta con otros encuentros simbólicos, como el que ocurrió durante la comparecencia de Sánchez en el plenario del Parlamento Europeo. Aunque la imagen se publicó, Puigdemont aclara que su prioridad nunca fue la exhibición mediática, sino el contenido de los intercambios políticos.

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El encuentro improvisado con Santos Cerdán

Puigdemont desmiente que la reunión con Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, en las oficinas del grupo no adscrito fuera premeditada. Explica que la falta de salas de reuniones propias obligó a utilizar el espacio disponible, el cual estaba decorado con imágenes del 1 de octubre.

Aunque la presencia de esas fotografías provocó incomodidad en Cerdán, quien había militado vehememente contra la incorporación de los eurodiputados de Junts, Puigdemont asegura que no hubo intención de humillar. La situación se dio por la falta de alternativas logísticas y no por un diseño estratégico de enfrentamiento simbólico.

Impacto de los casos de corrupción en las negociaciones

El líder de Junts per Catalunya expresa su sorpresa ante los procedimientos judiciales que involucran a Santos Cerdán y a la ocultación de joyas por valor de un millón de euros por parte de Zapatero. Considera a Cerdán una persona correcta y humilde, cuyo perfil no encajaba con el de los acusados de cobrar comisiones.

Estas revelaciones judiciales han tenido un impacto directo en el proceso de negociación política. La detención de Cerdán y las investigaciones contra expresidentes del Gobierno alteran la dinámica de diálogo, obligando a Puigdemont a replantear la interlocución con figuras clave del Partido Socialista que ahora enfrentan cargos serios.