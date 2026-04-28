Puig inicia 2026 con un crecimiento del 0,8% en ventas, alcanzando los 1.215 millones de euros

La multinacional catalana Puig registra un aumento en sus ventas durante el primer trimestre de 2026, impulsado por el buen desempeño de sus marcas Prestige y Niche, y por el crecimiento de Charlotte Tilbury en el segmento de Maquillaje. La compañía mantiene sus perspectivas financieras para el año, a pesar de un entorno económico desafiante.

La empresa catalana Puig , líder en perfumería , moda y maquillaje, ha iniciado el año 2026 con un crecimiento en sus ventas, alcanzando los 1.215 millones de euros en el primer trimestre.

Esto representa un aumento del 0,8% en comparación con el mismo período del año anterior, considerando los datos tal como se presentan, y un incremento más significativo del 4,7% si se ajustan por el perímetro y los tipos de cambio. Estos resultados, comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), demuestran la solidez del negocio de Puig en un contexto donde el sector de la belleza premium está experimentando una moderación en su crecimiento.

Si bien el crecimiento actual es menor que el registrado en el primer trimestre de 2025 (7,8% reportado y 7,5% constante), las cifras indican que Puig ha logrado mantener el impulso de ventas observado al final de 2025, durante la crucial campaña navideña. Este período fue especialmente importante para las marcas del grupo, como Paco Rabanne, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier y Charlotte Tilbury.

A pesar de los desafíos del año pasado, incluyendo el enfriamiento del lujo accesible, problemas en la cadena de suministro, el aumento de costos debido a conflictos globales y los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, Puig logró cerrar 2025 con resultados positivos. El año 2025 fue un año récord para la compañía, con ventas totales de 5.042 millones de euros, un incremento del 5,3% con respecto al año anterior (7,8% a perímetro y tipo de cambio constante), y un beneficio neto de 594 millones de euros, un 11,9% más que en 2024 (587 millones de euros ajustados, un 6,5% superior).

Este crecimiento positivo se ha extendido al primer trimestre de 2026. Puig destaca que sus ventas superan nuevamente al mercado global de belleza premium, lo que le permite mantener sus proyecciones financieras para 2026. La compañía espera continuar superando al mercado en términos de crecimiento orgánico (LFL), y anticipa que los márgenes de beneficio ajustados se mantendrán estables, en línea con los de 2025, a pesar de un entorno económico más desafiante.

En el primer trimestre, Puig solo ha publicado las cifras de ventas, ya que la regulación solo exige la divulgación completa de los resultados semestrales y anuales. La compañía prefiere resaltar el crecimiento a perímetro y tipo de cambio constantes, ya que este indicador refleja el crecimiento orgánico, eliminando el impacto de las fluctuaciones monetarias y los cambios en el alcance del negocio.

La variación en los tipos de cambio, especialmente el dólar, tuvo un impacto negativo del 4% en las ventas del primer trimestre. Puig atribuye sus resultados a la fortaleza, el atractivo y la resiliencia de sus marcas Prestige y Niche, así como al fuerte crecimiento de Charlotte Tilbury en el segmento de Maquillaje y al crecimiento sostenido del segmento de Cuidado de la Piel.

Por segmentos, las fragancias, que representan el 74% de las ventas totales, crecieron un 0,1% reportado y un 3,9% constante. El área de Maquillaje, que representa el 14% de las ventas, creció un 3,3% reportado y un 9,2% constante. El área de Cuidado de la Piel, que representa el 12% de las ventas, creció un 2,1% reportado y un 4,7% constante.

Geográficamente, Asia-Pacífico fue el mercado de mayor crecimiento (17,9% reportado), seguido de Europa, África y Oriente Medio (1,9% de incremento), mientras que las Américas experimentaron una caída del 5% debido al impacto de los tipos de cambio. Estos datos también han tenido un impacto positivo en la Bolsa. Puig, que salió a cotizar en mayo de 2024, experimentó una caída inicial de hasta el 45% de su valor, desde los 24,5 euros por acción.

Sin embargo, en los últimos meses, la empresa ha comenzado a revertir esta tendencia negativa





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