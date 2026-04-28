Puig Anuncia Cambios en su Consejo de Administración de Cara a la Fusión con Estée Lauder

La empresa de fragancias y cosmética Puig renovará su consejo de administración en la próxima junta de accionistas, con la salida de Josep Oliu y la incorporación de José Manuel Albesa y Julie Van Ongevalle, en un contexto de negociaciones para su fusión con Estée Lauder.

Puig , la reconocida empresa española de fragancias, cosmética y cuidado de la piel, se prepara para una significativa renovación en su consejo de administración , tal como había anunciado previamente.

Esta transformación se llevará a cabo durante la próxima junta ordinaria de accionistas, programada para el 29 de mayo. La empresa, actualmente inmersa en negociaciones avanzadas para una fusión estratégica con el gigante estadounidense de la belleza Estée Lauder, busca optimizar su estructura de gobierno corporativo para afrontar los desafíos y oportunidades que presenta esta nueva etapa.

La reconfiguración del consejo implicará la salida de Josep Oliu, actual presidente de Banco Sabadell, quien ha servido como consejero dominical durante un largo período. Su mandato, que originalmente expiraba en diciembre, se verá anticipado a solicitud del propio Oliu, quien ha decidido dar un paso atrás en sus responsabilidades dentro del grupo Puig para centrarse en otras prioridades profesionales.

A pesar de su salida del consejo de administración de Puig, Oliu mantendrá su posición como presidente de Exea, el holding familiar que controla la empresa, un cargo que ocupa desde 2007. Su relación con la familia Puig se remonta a 1992, lo que demuestra la larga y fructífera colaboración que ha mantenido con el grupo a lo largo de los años.

Esta decisión subraya la importancia de la continuidad en la gestión del holding familiar, asegurando la estabilidad y el control de la empresa por parte de sus propietarios. La incorporación de dos nuevos consejeros busca fortalecer la experiencia y la diversidad dentro del órgano de gobierno. José Manuel Albesa, recientemente nombrado consejero delegado de Puig en marzo, aportará su visión estratégica y su conocimiento profundo del negocio.

Su nombramiento refleja la confianza de la familia Puig en su capacidad para liderar la empresa en un momento crucial de su historia. Además, se integrará Julie Van Ongevalle, una ejecutiva belga independiente con una sólida trayectoria en la industria de la salud y la belleza. Van Ongevalle es actualmente presidenta y directora general de Opella, la antigua división de autocuidado de la salud de la farmacéutica Sanofi.

Su experiencia en el sector y su perspectiva independiente serán valiosas para el consejo de administración de Puig. Es notable que Van Ongevalle se unió a Opella en 2020 procedente de Estée Lauder, lo que añade un elemento interesante a su incorporación en el contexto de las negociaciones de fusión.

La inclusión de Van Ongevalle también responde a la necesidad de Puig de cumplir con las exigencias de la ley de paridad, reforzando la presencia femenina en el consejo de administración y promoviendo la igualdad de género en la toma de decisiones. La junta de accionistas se celebrará exclusivamente en formato telemático, lo que permitirá una mayor participación de los accionistas y facilitará la comunicación de los resultados y las estrategias de la empresa.

Esta decisión refleja la adaptación de Puig a las nuevas tecnologías y su compromiso con la transparencia y la accesibilidad. La renovación del consejo de administración de Puig se produce en un momento clave para la empresa, mientras se negocia su posible fusión con Estée Lauder. Esta fusión, de concretarse, crearía un gigante en la industria de la belleza, con una presencia global y una amplia gama de productos y marcas.

La reestructuración del consejo busca asegurar que la empresa esté preparada para afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presenta esta nueva etapa, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad y el control de la familia Puig





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Puig Estée Lauder Consejo De Administración Fusión Josep Oliu José Manuel Albesa Julie Van Ongevalle Cosmética Fragancias Exea

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aena anuncia un incremento del 11,7% en su dividendoLa junta de accionistas de Aena ha ratificado un nuevo dividendo que representa un aumento del 11,7% respecto al año pasado, alcanzando los 10,81 euros por acción. El Tesoro Público se beneficia significativamente de esta retribución, acumulando ingresos considerables desde la recuperación de los pagos de dividendos tras la pandemia.

Read more »

Aena anuncia un incremento del 11,7% en su dividendoLa junta de accionistas de Aena ha ratificado un nuevo dividendo que representa un aumento del 11,7% respecto al año pasado, alcanzando los 10,81 euros por acción. El Tesoro Público se beneficia significativamente de esta retribución, acumulando ingresos considerables desde la recuperación de los pagos de dividendos tras la pandemia.

Read more »

Morante de la Puebla anuncia su regreso a los entrenamientos tras la cogidaEl torero Morante de la Puebla ha anunciado que comenzará a entrenar la próxima semana después de la grave cornada sufrida en la Maestranza. A pesar de la gravedad de la lesión, no descarta sus próximos compromisos en Valladolid y Jerez.

Read more »

Turquía anuncia el 'programa de inversiones del siglo': 20 años de exención de IRPF para extranjeros y facilidades para atraer empresas internacionalesErdoğan anuncia un paquete de reformas económicas con el objetivo de atraer capital global

Read more »

Puig remodela su consejo con la salida de OliuComo había anticipado, Puig introducirá cambios en su consejo de administración en la próxima junta ordinaria de accionistas, que la empresa de fragancias, cosmética y cuidado...

Read more »

Puig remodela su consejo con la salida de OliuComo había anticipado, Puig introducirá cambios en su consejo de administración en la próxima junta ordinaria de accionistas, que la empresa de fragancias, cosmética y cuidado...

Read more »