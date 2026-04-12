Puerto Banús busca nuevos socios: La familia Vidiella explora una entrada de capital para impulsar el crecimiento

La familia Vidiella, propietaria del lujoso puerto deportivo de Puerto Banús en Marbella, contrata a EY para analizar la entrada de nuevos socios. La operación busca consolidar el sector de las marinas y expandir la marca. Se anticipa una combinación de venta de acciones y ampliación de capital, con la posible reinversión de los actuales dueños.

La familia Vidiella, propietaria del emblemático puerto deportivo de Puerto Banús en Marbella , Málaga, ha dado un paso estratégico al contratar a EY como asesor financiero. El objetivo principal es analizar la entrada de nuevos socios en la sociedad que gestiona la concesión autonómica para la explotación de este recinto de lujo, reconocido a nivel europeo.

Fuentes del mercado confirman que se está llevando a cabo un proceso confidencial y restringido, focalizado en un selecto grupo de inversores especializados en infraestructuras, mostrando un interés significativo en la adquisición del activo. La operación, que se encuentra aún en fase preliminar, contempla la incorporación de un socio financiero, con la posibilidad de una participación mayoritaria, con el propósito de inyectar el capital necesario para impulsar una consolidación estratégica en el sector de las marinas. Esta consolidación se proyecta a través de la adquisición de otras marinas, manteniendo el prestigio y reconocimiento de la marca Puerto Banús.\El movimiento de la familia Vidiella refleja una tendencia observada en el mercado, donde fondos de inversión como Blackstone y CVC están implementando estrategias similares. Blackstone, a través de Safe Harbor, había considerado Marina Barcelona 92 (MB92) en sus potenciales adquisiciones antes de adquirir Monaco Marine. CVC, por su parte, ha puesto en venta D-Marin, su operador de marinas, con la intención de que el nuevo comprador continúe con la estrategia de consolidación. La transacción en Puerto Banús, previsiblemente, combinará la venta de acciones con una ampliación de capital, con el fin de dotar al grupo de los recursos financieros esenciales para su ambicioso plan de crecimiento. Se espera que los actuales propietarios reinviertan, buscando beneficiarse de la futura revalorización del activo. Aunque la estructura final de la operación aún no está completamente definida, se vislumbra un futuro prometedor para el puerto deportivo.\Puerto Banús opera bajo una concesión a 99 años, otorgada inicialmente a José Banús en 1967 por el Ministerio de Obras Públicas, y posteriormente transferida a la Junta de Andalucía tras el traspaso de competencias. La familia Vidiella asumió la gestión en 1983, con la concesión vigente hasta el año 2066. El accionariado de la compañía se reparte entre la tercera generación de la familia fundadora, los herederos de Alberto Vidiella Tudores, quien adquirió Puerto Banús a su tío José Banús a principios de los años ochenta. Alberto Vidiella fue fundamental en la transformación del recinto, llevándolo más allá de su actividad náutica y deportiva inicial, convirtiéndolo en un ícono turístico, comercial y de lujo en Marbella. El grupo que opera Puerto Banús genera una facturación anual de aproximadamente 20 millones de euros, gracias a la gestión de amarres, actividades inmobiliarias, aparcamientos, hostelería, eventos y patrocinios. El EBITDA del puerto se sitúa alrededor de los 10 millones de euros. Tanto Puerto Banús como EY optaron por no realizar comentarios sobre la operación en este momento





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