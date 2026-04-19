Puente Viesgo: Tesoro Prehistórico y Patrimonio Histórico en Cantabria

Descubre Puente Viesgo, un municipio cántabro donde el arte rupestre milenario de las Cuevas del Monte Castillo, Patrimonio de la Humanidad, convive con un rico legado histórico, incluyendo un puente reconstruido y restos de un castillo medieval. Un destino que invita a viajar en el tiempo y disfrutar de su entorno natural.

Existen lugares donde la relevancia de un monumento es tal que llega a definir la totalidad de su entorno. Son rincones donde la historia no solo se resguarda, sino que se entrelaza intrínsecamente con el paisaje y la identidad del sitio. Se trata de destinos que han florecido alrededor de un elemento singular que los caracteriza. Estos son parajes cargados de historia, donde cada piedra parece susurrar relatos y donde el inexorable paso del tiempo ha dejado una marca imborrable. Son espacios de serenidad, enclavados en la naturaleza, que invitan a un recorrido pausado, propiciando el descubrimiento gradual de sus secretos ocultos.

Un ejemplo paradigmático de esto es Puente Viesgo, una localidad cántabra cuyo propio nombre evoca su origen y su trascendencia histórica, y que en la actualidad se distingue por su entorno natural y su invaluable legado prehistórico. Situado en el apacible valle del río Pas, se erige como uno de los enclaves más fascinantes del norte peninsular, rebosante de historia en cada uno de sus rincones. Su renombre se debe en gran medida a las Cuevas del Monte Castillo, un conjunto de formaciones subterráneas que albergan arte rupestre, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2008. En su interior se conservan algunas de las expresiones pictóricas prehistóricas más antiguas del planeta, lo que convierte a Puente Viesgo en una parada obligatoria para aquellos que anhelan emprender un viaje al pasado remoto de la humanidad.

Entre la diversidad de sus cuevas, destacan El Castillo, descubierta en 1903 y que exhibe más de 275 figuras, incluyendo representaciones de manos con unos 40.800 años de antigüedad, las más antiguas registradas en Europa; Las Monedas, La Pasiega y Las Chimeneas. Cada una de ellas es un repositorio de pinturas, grabados de animales como ciervos y bisontes, y símbolos abstractos que datan de hace 38.000 a 11.000 años, testimonios elocuentes del pensamiento simbólico del Homo Sapiens. Únicamente El Castillo y Las Monedas están abiertas a visitas guiadas, con una duración aproximada de 45 minutos. Las otras cavidades permanecen cerradas para su preservación. Es crucial mencionar que estas cuevas fueron habitadas de forma continua desde el Paleolítico inferior, hace aproximadamente 150.000 años, hasta la Edad de Bronce, hace unos 3.500 años.

No se debe pasar por alto la edificación que presta su nombre al pueblo. Este encantador municipio en los valles Pasiegos de Cantabria es también célebre por su histórico puente que atraviesa el río Pas. Su emplazamiento en un estrecho y rocoso paraje lo convertía en un punto estratégico para el cruce fluvial. Existen registros documentales que sitúan la construcción original de este puente en el siglo XV, facilitando así las rutas de comunicación hacia Castilla durante la Baja Edad Media. Lamentablemente, en 1937, el puente fue demolido durante el transcurso de la Guerra Civil. Dos años después, en 1939, se erigió el puente actual sobre los vestigios de la estructura primigenia.

Otro detalle de interés sobre esta localidad es que excavaciones recientes en la cumbre del monte Castillo han sacado a la luz restos de un castillo medieval de los siglos X y XI, acompañados de fragmentos de cerámica, puntas de flecha y dinteles de piedra. Para completar el panorama de Puente Viesgo, es imprescindible mencionar su emblemático Gran Hotel Balneario, situado junto al puente sobre el río Pas. Sus manantiales, explotados desde el siglo XVIII, son reconocidos por sus propiedades terapéuticas para el tratamiento de afecciones reumáticas y respiratorias. Un pueblo con un encanto singular que atrae a personalidades destacadas. El príncipe Alberto II de Mónaco ha visitado la localidad en múltiples ocasiones desde 2022, incluso inaugurando exposiciones en el Centro de Arte Rupestre. Por su parte, humoristas como Luis Zahera han formado parte de ciclos de monólogos en la Casona de Fuentes Pila, consolidando así al pueblo como un escenario de relevancia para eventos culturales de diversa índole.





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