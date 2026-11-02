Puente valora cortar el AVE Madrid-Barcelona para modernizar la línea en dos años

El ministro de Transportes, Óscar Puente, estudia cerrar el AVE Madrid-Barcelona para acelerar obras a dos años. Iñaki López advierte del colapso y alto coste social.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado que está considerando seriamente la interrupción del servicio de Alta Velocidad Ferroviaria en el corredor entre Madrid y Barcelona. Esta medida extrema busca una reducción drástica en los plazos de ejecución de las obras de modernización de la infraestructura, pasando de un periodo estimado de cinco años a tan solo dos. La propuesta busca agilizar las tareas técnicas sin la necesidad de realizarlas bajo condiciones de tráfico operativo continuo.

Plazos de ejecución y viabilidad técnica

Óscar Puente ha detallado en los últimos días que la opción de detener completamente el AVE entre ambas ciudades permitiría concentrar los recursos en las labores de mejora. Según su exposición, mantener el tráfico durante la intervención exigiría un calendario de al menos cinco años para completar las mejoras necesarias. Por el contrario, el cierre total del eje facilitaría una intervención más profunda y rápida en un horizonte de dos años. Esta estrategia implica asumir la parálisis temporal del principal eje de transporte de pasajeros del país para ganar tiempo en la rehabilitación de la vía.

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Críticas sobre la estructura radial del ferrocarril

Iñaki López, presentador del programa Más Vale Tarde, ha lanzado una firme advertencia contra esta iniciativa, calificándola de potencialmente desastrosa. López señala que, a diferencia de lo que ocurre en Alemania, el sistema ferroviario español presenta una estructura radial con Madrid como centro neurálgico. Esta configuración geográfica implica que no existen rutas alternativas viables para desviar el tráfico que actualmente utiliza la línea de alta velocidad entre la capital y Cataluña. El cierre de este único corredor principal dejaría sin salida las demandas de movilidad de ambas regiones.

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Impacto social y económico inmediato

El experto destaca que el AVE Madrid-Barcelona transporta una media de 40.000 pasajeros diariamente. Ante esta cifra, Iñaki López asegura que no existe una alternativa suficiente en otros medios de transporte como avión, tren convencional o autobús para cubrir una demanda tan masiva. Según su análisis, la interrupción del servicio supondría un colapso total de las comunicaciones entre las dos grandes urbes españolas. Este bloqueo generaría un enorme coste social para los ciudadanos y un severo perjuicio económico para empresas y sectores vinculados a la logística y el turismo.

Consecuencias previstas y plazos futuros

Las estimaciones presentadas por los críticos de la medida advierten sobre la inviabilidad logística de mantener la actividad normal durante una interrupción tan prolongada. Se prevé que los viajeros y la logística de mercancías sufran retrasos significativos si no se encuentra una solución de respaldo adecuada. Iñaki López ha señalado que, de aprobarse la decisión, la sociedad debería prepararse para un periodo de al menos un lustro de retrasos y disrupciones en la conexión entre Madrid y Barcelona. Esta situación exacerbaría las tensiones existentes en una de las vías más importantes del transporte europeo.