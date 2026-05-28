Puente denuncia persecución judicial y política contra el PSOE

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha abordado los recientes escándalos que afectan al PSOE, incluyendo la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la intervención de la UCO en la sede del partido.

El ministro de Transportes, Óscar Puente , ha abordado los recientes escándalos que afectan al PSOE , incluyendo la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la intervención de la UCO en la sede del partido.

Puente denuncia una persecución judicial y política para "derribar al Gobierno", subrayando que los supuestos intentos de soborno han sido desmentidos. Critica la filtración de información sobre el requerimiento en Ferraz y defiende la integridad de la gerente del PSOE.

Además, Puente señala que los tiempos judiciales parecen coincidir sospechosamente con eventos políticos, sugiriendo intenciones de desestabilizar al gobierno. Concluye que la militancia socialista muestra indignación por los procedimientos y las filtraciones, y recuerda que solo el presidente puede convocar elecciones en la calle Ferraz de Madrid.

Durante casi 15 minutos, Puente ha dado la valoración más larga hasta ahora por parte de un miembro del Ejecutivo de estos escándalos, denunciando una persecución judicial y política contra el PSOE para "por las personas a las que se habrían dirigido la trama, como son el fiscal Grinda y la abogada de Koldo, que ha negado que ofreciese 50.000 euros a Carmen Pano por cambiar su declaración. Según la Cadena Ser, el entorno del fiscal defiende que ni siquiera hubo un ofrecimiento de pago por parte de Leire Díez o su entorno.

"No sentamos conclusiones que son absolutamente prematuras y además vulneran el derecho a la presunción de inocencia de mucha gente", defiende Puente, que ha denunciado que hubiese un medio de comunicación que publicase que se iba a llevar a cabo un requerimiento de información en Ferraz "antes de que se produjera". "No tendría mucha importancia de no ser porque en este país por una revelación de secretos que consistía en informar a la opinión pública de un bulo.

Bueno, pues no tengan ninguna duda de que esta filtración de una causa declarada secreta en el día de ayer no se va a investigar, no es ya que no se vaya a juzgar a los responsables, es que no se va a investigar", lamenta.

"Nosotros vamos a seguir trabajando por el bien de este país y no vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de. Dejemos trabajar a la Justicia, que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer.

Pero dejemos también claro que en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada, determinadas acciones en derribar un gobierno", añade Puente, quien cree que ha hecho "un buen trabajo fiscalizando las cuentas del partido".

"No tenemos ahora mismo ninguna razón para no dudar de su honestidad", agrega. Preguntado por el comienzo del juicio al hermano de Pedro Sánchez, el ministro ha ironizado con el hecho de que "los tiempos de la justicia y de la política se acompasen de una manera tremendamente sorprendente".

"Díganme ustedes, ¿qué posibilidades tiene de coincidir en el tiempo un juicio de un asunto de hace la pila de años con justo el comienzo del juicio del hermano del señor Sánchez? Yo tengo muy claro yy eso yo creo que es irremediable para la derecha española.

Hay mucha gente en nuestra sociedad que ve lo que está pasando, que ve que hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos desde luego nada democráticos y eso, desde mi punto de vista, es innegable", sentencia Puente Sobre la reacción en las filas socialistas acerca de los escándalos que afectan al partido, Puente sostiene que hay una "creo que esto algunos que no están midiendo bien, al final va a tener el efecto contrario del que pretenden. Es decir, hay mucha gente que ya manifiesta un absoluto hartazgo, hartazgo por los procedimientos, por las coincidencias en el calendario, por las filtraciones, por la utilización política de estas causas de manera espuria", añade.

"y que la mayoría" de militantes del PSOE y de las personas de izquierdas "están ya al límite". Por último, ha recordado que la decisión de convocar elecciones "solo le corresponde al presidente del Gobierno", ante los llamamiento de distintas formaciones de un adelanto electoral





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