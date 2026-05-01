Puente de Mayo bajo la amenaza de la lluvia: Tormentas y granizo en gran parte de España

El Puente de Mayo se verá afectado por un tiempo inestable con lluvias generalizadas y tormentas fuertes en la mayor parte de España. La Aemet prevé precipitaciones intensas, especialmente el sábado, con temperaturas que se mantendrán elevadas para la época del año.

El Puente de Mayo en España se presenta con un panorama meteorológico adverso, dominado por la inestabilidad y las precipitaciones. A pesar de que el fin de semana ha comenzado, pocas comunidades autónomas escaparán a las lluvias generalizadas que se esperan en todo el territorio nacional.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica que las tormentas serán las protagonistas de las próximas horas, marcando el inicio de varios días de tiempo inestable a partir del 1 de mayo, festivo nacional. El sábado 2 de mayo se anticipa como el día más afectado por la llegada de una vaguada, que provocará lluvias intensas en gran parte del centro y norte de la Península Ibérica, con la posibilidad de que se extiendan hasta el este.

Se esperan lluvias generalizadas en casi toda la Península, acompañadas de granizo pequeño y fuertes rachas de viento. Esta situación contrasta con las temperaturas, que se mantendrán elevadas para la época del año, superando los 25ºC en numerosas ciudades e incluso alcanzando los 30ºC en el sur. El viernes 1 de mayo, Día del Trabajador, marca el regreso de la inestabilidad tras una breve pausa el jueves.

Las lluvias se intensificarán en el sureste y en zonas del interior, afectando especialmente a Andalucía, Murcia, Albacete, Cuenca, el interior de la Comunidad Valenciana, Teruel y Guadalajara. El sábado, la vaguada generalizará las precipitaciones por toda la Península, con chubascos desde primera hora en Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid y el valle del Ebro. Las costas atlánticas gallegas y las zonas del Mediterráneo también registrarán lluvias débiles.

A medida que avance el día, se prevén tormentas localmente fuertes en Galicia, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Guadalajara, Madrid y Toledo, extendiéndose a última hora a País Vasco, Navarra y Aragón. La Aemet advierte sobre la posibilidad de granizo pequeño en algunas de estas comunidades.

Aunque la inestabilidad persistirá el domingo 3 de mayo, será de forma más aislada, concentrándose las lluvias en el este y norte del país durante las primeras horas, con la posibilidad de tormentas en el norte, interior y este a lo largo del día, siendo más intensas en Navarra y Aragón. Según Meteored, existe la posibilidad de que se forme una Dana a finales del domingo y principios del lunes, lo que podría desencadenar una nueva ola de tormentas en toda España hasta el miércoles.

Esta previsión, aunque aún con cierto grado de incertidumbre, sugiere que la próxima semana comenzará con lluvias generalizadas en gran parte del territorio español. En cuanto a las temperaturas, se espera que se mantengan por encima de lo habitual para esta época del año. El viernes, los termómetros rondarán los 25 grados en muchas regiones. El sábado, podrían descender ligeramente, excepto en el sureste peninsular, donde se espera que sigan superando los 30ºC.

En Madrid, las temperaturas podrían bajar de los 20ºC durante la jornada. El domingo, las máximas volverán a subir en los valles del Ebro y del Guadalquivir, alcanzando los 28 y 30ºC, y también en puntos del centro y la mitad sur, donde se superarán los 25ºC tras la tregua del sábado.

Este pronóstico invita a la precaución durante el Puente de Mayo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre, y a estar atentos a las actualizaciones de la Aemet y Meteored





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