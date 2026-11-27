El calendario laboral 2026 define si hay puente el 7 de diciembre. Descubre las nueve comunidades autónomas con cuatro días libres y el impacto de la festividad de la Inmaculada Concepción.

El calendario laboral oficial para el año 2026 presenta una estructura particular que afecta directamente a la planificación de los viajes y las vacaciones de los trabajadores en España. La fecha central de este debate es el Día de la Constitución Española, fijado para el domingo 6 de diciembre. Al coincidir esta conmemoración con un día de descanso obligatorio por naturaleza, surge la incógnita sobre la existencia de un puente de cuatro días. La respuesta definitiva depende de la decisión de las distintas Comunidades Autónomas respecto al día siguiente, lunes 7 de diciembre.

Disponibilidad del 7 de diciembre en el mapa

Solo nueve Comunidades Autónomas y la ciudad autónoma de Melilla han optado formalmente por trasladar la festividad correspondiente al Día de la Constitución Española al lunes 7 de diciembre. Esta decisión administrativa permite a los trabajadores de estos territorios disfrutar de un puente de cuatro jornadas consecutivas, comprendidas desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre. En estos casos específicos, el día 7 se convierte en un festivo laboral oficial.

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Por el contrario, en el resto del territorio nacional, el lunes 7 de diciembre se mantiene como un día laborable normal. Esta diferencia responde a la normativa vigente que permite a las administraciones regionales sustituir ciertos festivos nacionales por celebraciones propias o trasladar días festivos nacionales que caen en domingo. Los trabajadores de las comunidades donde el lunes no es festivo no disfrutarán de este puente automático, limitándose su descanso al fin de semana y al martes 8.

Impacto de la Inmaculada Concepción

El segundo elemento clave en el cálculo de los días libres es la festividad de la Inmaculada Concepción, que se celebra el martes 8 de diciembre de 2026. Esta jornada es de carácter nacional intransferible y obligatorio en todo el territorio español, lo que significa que será festivo para todos los empleados, independientemente de la comunidad autónoma donde residan o trabajen. No existe la posibilidad de sustituir esta fecha por otra celebración regional.

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La combinación de ambos calendarios determina la duración real del descanso. En las regiones donde se aprobó el traslado del festivo del 6 de diciembre al lunes 7, el martes 8 cierra un puente de cuatro días. En el resto del país, el martes 8 será la única jornada festiva adicional en esa semana, aunque los trabajadores puedan solicitar días de vacaciones o libres si su convenio colectivo lo permite, siempre que las condiciones de la empresa lo facultan.

Diferencias con el calendario escolar

Es fundamental distinguir entre el calendario laboral y el calendario académico para planificar correctamente las escapadas familiares durante diciembre de 2026. Las vacaciones escolares se rigen por normativas propias de las consejerías de Educación de cada comunidad autónoma y no necesariamente coinciden con los festivos laborales. Por ello, es posible que el lunes 7 de diciembre sea una jornada no lectiva para los estudiantes en territorios donde sea laboral para los trabajadores, o viceversa.

Las familias deben consultar los calendarios escolares oficiales del curso 2026-2027 aprobados por sus respectivas administraciones educativas. Esta verificación es crucial para evitar confusiones y asegurar que los viajes coincidan con el cierre de los centros educativos. Además, existen hasta dos fiestas locales al año que pueden añadir particularidades adicionales al calendario de cada municipio, por lo que la situación concreta puede variar incluso dentro de una misma región.

Próxima oportunidad festiva en Navidad

El mes de diciembre de 2026 ofrecerá una segunda oportunidad significativa para disfrutar de largos periodos de descanso. El día de Navidad, 25 de diciembre, caerá en viernes, lo que generará un fin de semana largo en la mayoría del territorio. A diferencia del puente de la Constitución, la festividad navideña tiene un carácter nacional estricto que no permite sustituciones regionales.

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Esta estructura calendario garantiza que diciembre sea uno de los meses más esperados para las escapadas previas a las vacaciones oficiales de Navidad. La primera oportunidad corresponderá a las diferentes configuraciones del puente de la Constitución e Inmaculada, dependiendo de la ubicación geográfica del trabajador. La segunda oportunidad llegará de forma unificada durante las celebraciones de la Navidad, proporcionando dos ventanas claras para organizar viajes y desconectar laboral y académicamente.