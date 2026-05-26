¿Pueden los animales de compañía acceder a bares, restaurantes y hoteles? La respuesta de la Ley 7/2023

La Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, introduce un marco general de convivencia responsable que contempla el acceso de animales de compañía a espacios públicos y privados abiertos al público. Sin embargo, no existe una obligación automática de admisión universal y los establecimientos pueden regular el acceso de forma clara y visible.

Desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023 , de protección de los derechos y el bienestar de l os animales, una de las preguntas más repetidas es clara: ¿pueden los animales de compañía acceder a bares, restaurantes, hoteles y tiendas?

La respuesta no es un simple sí o no, pero la norma sí introduce un marco general de convivencia responsable y contempla el acceso de animales de compañía a espacios públicos y privados abiertos al público, siempre que se respeten condiciones de seguridad e higiene. En el caso concreto de bares, restaurantes, hoteles o tiendas, no existe una obligación automática de admisión universal. Es decir, el propietario del establecimiento puede decidir no permitir la entrada de animales.

Sin embargo, hay un matiz importante: si el local decide no admitir mascotas, la prohibición no puede aplicarse de forma arbitraria ni improvisada. Además, los animales no podrán acceder a zonas donde se manipulen alimentos. La Ley 7/2023 no enumera uno por uno los tipos de establecimientos (bar, cafetería, hotel, comercio), pero sí regula el acceso a espacios públicos y privados abiertos al público bajo el principio de convivencia responsable.

La norma refuerza la idea de que los animales de compañía forman parte de la vida social, pero siempre dentro de un marco de seguridad e higiene. Por tanto, el marco general favorece la posibilidad de acceso, aunque deja margen a los establecimientos para regularlo, siempre que lo hagan de forma clara y visible.

La ley establece un régimen sancionador más severo que el anterior, con multas de entre 500 y 10.000 euros para las infracciones leves, como no colocar el cartel exterior. Las sanciones no se limitan únicamente al acceso a establecimientos, pero sí forman parte del nuevo marco general que busca reforzar la protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Sí, un bar o restaurante puede decidir no admitir perros, pero en ningún caso podrá negar el acceso a un perro de asistencia. En ausencia de prohibición expresa, el acceso se enmarca dentro del principio general de convivencia responsable, siempre que no existan riesgos de seguridad o higiene. Por lo tanto, la nueva ley introduce un régimen más estricto y transparente para la convivencia entre humanos y animales de compañía





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