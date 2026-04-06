Publicis Groupe adquiere 160over90 para fortalecer su apuesta por el marketing deportivo

Publicis Groupe anuncia la adquisición de la agencia de marketing deportivo y cultural 160over90, expandiendo su presencia en el mercado y reforzando su compromiso con el deporte y la cultura como motores de crecimiento para sus clientes. La adquisición busca integrar las capacidades de 160over90 con las ya existentes en Publicis Sports, incluyendo plataformas de datos y creadores de contenido, en la era de la inteligencia artificial y la creciente demanda de conexión humana en el deporte.

Publicis Groupe anunció la semana pasada la adquisición de la agencia enfocada al deporte y la cultura 160over90, en un movimiento que pone de relieve la importancia del marketing deportivo a ojos del holding francés.

Fundada en 2001 e integrada hasta la fecha en WME Group, 160over90 se enorgullece de ser una de las agencias de marketing deportivo más grandes en todo el mundo, con una plantilla de más de 670 empleados distribuidos en Estados Unidos, Reino Unido, EMEA y la región de Asia Pacífico. En los últimos años, 160over90 ha trabajado con un buen número de marcas globales en estrategias con el foco puesto en el deporte y la cultura, asociadas en ocasiones a grandes eventos como la Super Bowl, los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol. El monto total de la adquisición, que no ha trascendido, está pendiente de su aprobación por parte de las autoridades de la competencia. Una vez completada la operación, 160over90 se integrará en la división Publicis Sports del grupo liderado por Arthur Sadoun. Esta área de negocio está capitaneada en calidad de CEO por Suzy Deerling, que se unió a Publicis Groupe el año pasado en un puesto de nueva creación. Aun cuando WME Group, la que ha sido hasta ahora la matriz de 160over90, no mantendrá ninguna participación en la agencia, Publicis Groupe ha manifestado su intención de forjar una alianza con la compañía enfocada al talento y el entretenimiento, lo que se traducirá en colaboraciones entre las agencias y los clientes del holding francés, junto con el talento de su nuevo partner. Michael Prince, quien ha sido hasta la fecha presidente de 160over90, permanecerá vinculado a WME Group en calidad de Senior Partner y presidente de su área de Brand Representation, además de supervisar la alianza con Publicis Groupe. Publicis Groupe ha reforzado su apuesta por el marketing deportivo en los últimos años. En palabras de Arthur Sadoun, CEO de Publicis Groupe, el deporte es la próxima gran apuesta del grupo que lidera. La elección de 160over90 se basa en que la agencia posee uno de los mejores portafolios en el ámbito del marketing deportivo. Su expertise en una amplia gama de actividades deportivas complementa a la perfección las competencias del grupo galo en áreas como datos y tecnología, medios y marketing de influencers. La adquisición de 160over90 refuerza la apuesta de Publicis Groupe por el marketing deportivo, tras la incorporación a su portafolio en 2025 de las agencias orientadas al deporte y la cultura Adopt y Bespoke. A principios de este año, el grupo inauguró además la división Influential Sports, tras la compra en 2024 de la agencia de marketing de influencers Influential. El marketing deportivo es un importante motor de crecimiento para nuestros clientes, asevera Sadoun. El mercado de los medios orientados al deporte está valorado en 150.000 millones de dólares, mientras que el patrocinio deportivo ha superado recientemente la barrera de los 90.000 millones de dólares en todo el mundo. Mediante la adquisición de 160over90, Publicis Groupe desea crear una oferta integrada que combine las capacidades de la nueva adición a su portafolio con las de Publicis Sports, incluyendo la plataforma de datos Sports Intelligence operada por Epsilon, la plataforma de creadores de contenido Influential y el talento de WME Group. En la era de la inteligencia artificial, donde los consumidores anhelan cada vez más la conexión humana, el deporte se ha convertido en un área cada vez más importante para los anunciantes. Publicis Groupe planea aprovechar su inversión en IA para trasladar sus competencias en marketing deportivo a todo el grupo. La adquisición de 160over90 demuestra que, mientras sus competidores se muestran más cautelosos a la hora de invertir, Publicis Groupe sigue comprometido con la expansión de sus capacidades. El grupo reportó una facturación neta de 17.180 millones de dólares





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