Publicaciones en Redes Sociales Revelan la Radicalización del Sospechoso del Intento de Ataque a Trump

Una revisión de CNN de las cuentas de redes sociales atribuidas a Cole Tomas Allen revela una escalada en su discurso desde videojuegos hasta comparaciones con Hitler y llamados a la posesión de armas, mostrando una animadversión creciente hacia el expresidente Trump.

Las publicaciones en redes sociales atribuidas a Cole Tomas Allen , el sospechoso detenido por el intento de ataque contra el expresidente Donald Trump , revelan una escalada en su discurso desde contenido relacionado con videojuegos hasta expresiones política s vehementes y hostiles.

Una exhaustiva revisión realizada por CNN de dos cuentas asociadas a Allen – “CForce3000” en X (anteriormente Twitter) y “coldforce.bsky.social” en Bluesky – muestra una transformación significativa en sus opiniones y actividades en línea. Inicialmente, en 2022, la cuenta de X se centraba principalmente en videojuegos, promocionando su canal de YouTube dedicado a Super Smash Bros.

Sin embargo, a partir de 2024, la cuenta comenzó a compartir y amplificar contenido político crítico con Trump, incluyendo comparaciones directas con Adolf Hitler y llamados a la acción para adquirir armas de fuego. Esta evolución coincide con un mensaje presuntamente enviado a familiares antes del ataque, donde Allen delineaba un plan para atacar a funcionarios de la administración Trump, expresando un profundo resentimiento por sus políticas y acciones.

Las autoridades, basándose en estas publicaciones y en la información extraída de dispositivos electrónicos incautados, creen que demuestran una clara animadversión de Allen hacia Trump y su gobierno. La cuenta de Bluesky, activa desde febrero de 2025, continuó esta línea de crítica, lamentando la falta de acción por parte de figuras de poder contra el expresidente y expresando frustración con las políticas implementadas.

Las publicaciones de Allen no solo se limitaron a la crítica política, sino que también incluyeron llamados explícitos a la posesión de armas. En diciembre de 2025, la cuenta de X publicó: “El mejor momento para comprar un arma fue hace días, el segundo mejor momento es hoy”. Este mensaje, junto con otras publicaciones que acusaban a Trump de ser un “traidor” a Estados Unidos, sugiere una radicalización progresiva y una posible preparación para la violencia.

La investigación del Departamento de Justicia, liderada por el secretario de Justicia interino Todd Blanche, está explorando cualquier posible conexión entre Allen y grupos de izquierda, aunque no se ha confirmado ninguna afiliación hasta el momento. La cuenta de X, ahora inactiva, contenía más de 4.000 publicaciones archivadas en Wayback Machine del Internet Archive, mientras que la cuenta de Bluesky, también fuera de línea, albergaba más de 700 publicaciones similares.

La consistencia en el contenido y el nombre de usuario (“coldforce”) en ambas plataformas refuerzan la creencia de que ambas cuentas pertenecen a Allen. El mensaje que Allen supuestamente envió a sus familiares se despedía utilizando el apodo “coldForce”, lo que proporciona una evidencia adicional de la conexión. El contraste entre el perfil en línea radical de Allen y su comportamiento en el mundo real ha sorprendido a quienes lo conocían como tutor a tiempo parcial en Torrance, California.

Dylan Wakayama, fundador del Asian American Civic Trust, relató que los estudiantes a los que Allen daba tutorías estaban atónitos por su arresto. Algunos estudiantes informaron haber interactuado con Allen recientemente, incluso en las dos semanas previas al incidente, y lo describieron como inteligente y agradable. Esta disparidad entre su vida pública y privada plantea interrogantes sobre los motivos detrás de sus acciones y la posible existencia de una doble vida.

Según los documentos judiciales, Allen invocó su derecho a guardar silencio después de su arresto, lo que dificulta aún más la comprensión de sus intenciones. La investigación continúa en curso, con las autoridades analizando minuciosamente todas las pruebas disponibles para determinar el alcance de la planificación del ataque y cualquier posible cómplice.

La situación ha generado conmoción en la comunidad de Torrance, donde Allen era conocido como un miembro aparentemente normal de la sociedad, y ha reavivado el debate sobre la radicalización en línea y la prevención de la violencia política





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